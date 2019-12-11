逾1100小學幼園參加學校外展流感疫苗接種 (15:57)

在政府的各項疫苗接種計劃下，同期共有約229,000名6個月至未滿12歲的兒童已接種流感疫苗，接種率為33.5%，接種人數與去年同期大致相若。其中有超過600名小學學童及500名幼稚園/幼稚園暨幼兒中心/幼兒中心學童接種噴鼻式流感疫苗。衛生署會檢討試行噴鼻式流感疫苗的經驗，並參考該疫苗的供應情況和接受率等因素，以考慮是否在日後繼續採用。

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