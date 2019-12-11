逾1100小學幼園參加學校外展流感疫苗接種 (15:57)

衛生署今年10月把學校外展疫苗接種先導計劃恆常化，並以先導形式擴展至幼稚園及幼兒中心。食衛局長陳肇始教授今日（11日）在立法會，書面答覆醫學界議員陳沛然的提問，表示截至11月24日，共有431間小學及706間幼稚園/幼稚園暨幼兒中心/幼兒中心參加免費「學校外展」疫苗接種計劃。另外，共有107間小學和51間幼稚園/幼稚園暨幼兒中心/幼兒中心透過「疫苗資助計劃」提供的外展（可額外收費）服務，安排學童接種疫苗。
在政府的各項疫苗接種計劃下，同期共有約229,000名6個月至未滿12歲的兒童已接種流感疫苗，接種率為33.5%，接種人數與去年同期大致相若。其中有超過600名小學學童及500名幼稚園/幼稚園暨幼兒中心/幼兒中心學童接種噴鼻式流感疫苗。衛生署會檢討試行噴鼻式流感疫苗的經驗，並參考該疫苗的供應情況和接受率等因素，以考慮是否在日後繼續採用。
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