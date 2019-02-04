【港珠澳橋測磚造假案】12技術員被判160小時社服令至囚兩年 (14:57)

法官李慶年表示，雖然大橋最終「應該」沒安全問題，惟測試結果造假令當局須再耗資逾5800萬元重新勘察和測試，才能釋除公眾疑慮，而上司壓力、為勢所迫、沒涉金錢利益等理由並不能為建築工程的不當行為作開脫藉口，形容本案屬「中度」嚴重級別的建築工程不當行為。

就早前認罪的資深技術員吳啟堯（65歲），李官認為他雖不屬主管級人員，惟整個造假計劃由他主導，兩年的犯案時間中曾指點不同員工造假，罪責遠高其他被告，考慮他擔任污點證人的刑期扣減後，終判吳囚22個月。

至於擔任技術員的余維德（31歲）、李詠暉（26歲）、陳銳鏗（25歲）、姚宇峰（50歲）、葉德杰（29歲），以及擔任助理的郭文輝（36歲），李官認為各人已還押3星期，重犯風險不高，終判各人囚3個月至兩年不等。

至於擔任助理的謝德禮（37歲）、陳志成（60歲），以及擔任技術員的薛家俊（27歲）和張嘉明（30歲），李官認為各人的犯案時間較短、部分人受抑鬱症影響等，遂基於特殊情況而判監2至8個月，緩刑兩年。李官同時基於罪責較輕、犯案時間較短等特殊情況，判擔任助理的李志勸（25歲）和技術員的吳汶鴻（28歲）160至240小時的社會服務令。

其他報道︰港航遭越洋追債 愛爾蘭租賃飛機公司入稟追討2.69億元

其他報道︰深水埗足浴店女技師疑遭姦劫

其他報道︰燃料費飈 兩電加價2.5% 5.2% 議員批公帑補貼「掩護」加價 經濟差下賺盡