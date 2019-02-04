假支票黨騙取200萬元貨物　5男2女被捕 (15:25)

黃大仙警區總督察（刑事）莫子威說，案中的受害人會將高價物品，如勞力士手表、智能電話等，透過社交媒體放售，騙徒會主動聯絡受害人並約出來見面交收，騙徒會出示電話截圖，聲稱自己以支票形式付款，由於受害人一時無法分辨「可用結餘」及「帳面結餘」，誤信騙徒已成功付款，遂把貨物交給騙徒，受害人其後才發現支票彈票。

24宗案件合共損失190多萬元的貨物，單件貨物的價值由5500元至83萬元不等，其中包括一顆價值83萬元、重1.8卡的鑽石、22部智能電話、5隻勞力士手表、手袋、相機鏡頭等。

網絡安全及科技罪案調查科人員作出深入調查，鎖定集團10多名成員的背景，較早前聯同黃大仙警區人員展開行動，昨日（10日）拘捕3人，連同早前被捕的4人，共有5男2女被捕，年齡介乎18至56歲，全部均為有案底的本地人，其中兩人為集團骨幹成員。行動中警方起回兩隻總值約30萬元的勞力士手表。

警方提醒市民，收到支票後戶口的「帳面結餘」會有所增加，待一至兩日銀行核實支票後，款項才會變成「可用結餘」。