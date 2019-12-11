理大生涉藏摺刀等　另涉8月管「雷射筆」還押候審 (13:28)

被告陳靖鋒（19歲）報稱為運輸工人，辯方透露他是理工大學一年級生。控罪指出，被告今年12月9日在旺角彌敦道好望角大廈外的公眾地方，無合法辯解下攜有攻擊性武器，即一把摺疊刀和一張卡片刀；同日同地管有適合作非法用途的工具，即一支筆形玻璃爆破器。

據了解，當時有示威者聚集和叫口號。警員認為被告形迹可疑，截查時搜獲涉案長約6至7厘米的刀子及手套等。

被告暫毋須就兩項控罪答辯，但控方反對被告保釋，指他被捕時牽涉另一宗案件。據悉，被告8月31日涉在銅鑼灣一間酒店被搜出「雷射筆」，被指管有攻擊性武器。他已經「踢保」，獲警方無條件釋放，該案件仍在調查中。

署理總裁判官羅德泉表示，被告有可能不依期歸押，因此拒絕其保釋申請，還押候訊。

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