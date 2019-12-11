四男涉管鐵釘白電油等今提堂　包括兩學生一教師 (13:35)

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被告依次為報稱地盤工人的何國基（39歲）、中四生陳家維（17歲）、中五生林曉偌（18歲）及報稱教師的謝銘基（31歲）。據了解，兩學生及該教師並非於同一學校就讀及任教。

首、次及第三被告同被指控於2019年12月9日，在上水天平邨停車場天台管有適合作非法用途的工具，即三罐白電油、一個紙箱內有24樽中國米酒、一個紙袋內有37個裝有鐵釘的塑膠軟管、一個綠色背包內有大量鐵釘及塑膠軟管。

第四被告被指控同日在天平邨停車場二樓管有適合作非法用途的工具，即一個黑色背包內有兩柄剪刀、兩柄剪鉗及一柄板手。

首被告今日上庭時一拐一拐，其代表律師表示，首被告被制服時遭警用腳踢，致其右手和右腳受傷。

被告投訴警以剪鉗作狀剪其下體

次被告的律師表示，次被告被警方截停時遭胡椒噴霧噴射面部，被制服後，次被告沒有反抗，但遭警員重複踢其左大腿近臀部；警方在其袋內搜到剪鉗後，以該剪鉗作狀剪其下體；警方要求次被告交出電話密碼，次被告欲拒絕，遭警呼喝「叫你畀就畀」，次被告終在不自願下交出手機及密碼。裁判官稱會記錄在案。

裁判官下令將案押後至2月5日再訊，讓警方作進一步調查，包括索取化驗結果及進行指紋較對。首被告、第三和第四被告獲准以一萬元保釋，次被告以現金5000元及其母以5000元作人事擔保保釋。四人保釋期間不得離港，並須守宵禁令。

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