張曉明：23條未立法加劇「港獨」　建維護國安制度成緊迫任務 (13:05)

張曉明指出，香港尚未完成《基本法》第23條立法，也未設立相應執行機構，是近幾年來「港獨」等本土激進分離勢力活動不斷加劇的主要原因之一。他認為，建立健全維護國家安全的法律制度和執行機制，強化執法力量，已成為擺在特區政府和社會各界人士面前的突出問題和緊迫任務。

他在文中列出10項憲法和《基本法》明文規定屬於中央的權力，包括《基本法》的製定、修改及解釋權、向特首發出指令權、外交事務權、決定在特別行政區實施全國性法律、宣布特別行政區進入戰爭或緊急狀態等。

張曉明提到修例事件，指出在反對派蠱惑煽動和外部勢力插手干預下，香港出現曠日持久的社會政治動盪和街頭暴力活動，「一國兩制」在香港的實踐遭遇前所未有的嚴峻挑戰，亦暴露社會存在一些深層次矛盾和問題，突顯了完善香港治理制度的必要性和緊迫性。

對於美國《香港人權與民主法案》簽署成法，他批評措施是公然為從事反中亂港活動的香港反對派和激進勢力提供保護傘，利用香港問題牽制和遏制中國發展。「我們必須針鋒相對，與特別行政區政府建立健全反干預協同機制，絕不能任由外部勢力在香港、澳門為所欲為。」

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