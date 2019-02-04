監警會國際專家組請辭　民主派：摑林鄭一巴　經民聯：若認為權限不足應早提出 (13:43)

【13:42】經民聯立法會議員梁美芬說，若國際專家認為監警會權限不足，應再早些提出，「對事件更有積極性」，要香港社會現時面對的問題，不是一劑藥就可以解決，政府提出成立的檢討委員會與獨立調查委員會不是互相排斥，可同時使用。她再建議，參考英國2011年成立的騷亂委員會，將檢討委員會改名為「騷亂獨立調查及檢討委員會」，在調查近因方面，給予傳召權。

她希望，反對派和社會不要一開始便否定檢討委員會，希望政府把握黃金機會，賦予委員會傳召權去調查事件的近因，將來出爐的報告方能服眾。她促政府盡快展開游說和溝通工作。

【12:51】民權觀察回應，國際專家組請辭證明監警會的工作方法不符專家組的專業標準，以及無法就過去半年警察暴力及濫權問題進行具公信力及全面的調查；專家組成員明顯不想被港府及監警會借用其誠信及專業，令香港及國際社會誤以為香港警察被指控使用暴力及濫權的問題已獲得適當的調查、檢討及追究。

民權觀察又認為，這反映專家組認為監警會的工作不符標準，監警會主席應該請辭；港府應立即成立一個有獨立調查權和傳召證人權力的委員會，對警察使用過量武力及處理遊行集會的手法進行獨立及全面的調查。港府亦有責任對使用非法武力、作出不法行為或違反警察守則的警員提出檢控，被定罪的警員應處以適當的刑罰，以及對事主提供全面補救，包括公平和足夠的賠償。

【12:01】民主派會議召集人陳淑莊今早（11日）回應，形容國際專家小組在監警會出中期報告前「跳船」是驚人的消息，對報告投不信任票和「摑了林鄭一巴」，同時對香港的國際聲譽有影響。民間人權陣線發聲明，專家組集體請辭，反映一直以來連番指出監警會的權力與獨立性不足的事實。

議會陣線毛孟靜亦指出，國際專家小組跳船成為「國際笑話」。陳淑莊稱，其中一位專家教授在11月中已提出警告，專家小組應有獨立調查權和傳召證人權，提醒監警會需要哪些權力、如何保護證人。陳籲即將上京述職的特首林鄭月娥不要再混淆視聽，說要待監警會出報告，或成立「檢討委員會」，她批評這不是回應「五大訴求」，示威者是要求根據法例成立的「獨立調查委員會」，促林鄭把握現時社會較平靜的「黃金機會」，說服北京政府盡快成立獨立調查委員會。

民陣表示，林鄭月娥已一再錯過處理這場政治風暴的時機，期望她能夠打開雙眼，面對現實，同時要求她成立獨立調查委員會，全盤調查6月至今一連串的警暴事件。

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