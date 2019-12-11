回應教局促考慮被捕教師停職　楊潤雄：學校會從管理和學生安全角度考慮 (11:51)

他指出，教育局會對每一個投訴或被捕個案有公平審訊，如有定罪，定會嚴肅跟進。他說，懲處時會考慮事件是否屬實，事件的背景和教師是否於事件中有違專業操守，並決定作適當的懲處，包括警告、譴責，最嚴重者可取消教師註冊。

被問是否有未審先判之嫌，他回應稱，一直以來教師被捕或被落案也要向學校申報，學校作為僱主，會根據教師可能涉嫌干犯的罪行決定教師是否適合在學校任教，並從對管理和學生安全角度考慮，會否對學校造成威脅，與是否跟懲罰教師所犯的事「未必有直接關係」。

教育局昨指出，自6月中至11月初，已就106宗與近期社會事件有關的教師專業操守個案展開調查，已初步完成60宗個案的調查，當中約30宗初步成立，正考慮應作的懲處。日前有一宗教師被捕個案，教育局稱已要求學校應履行其作為僱主及確保學生安全的責任，考慮暫停該教師的職務。

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