監警會國際專家組退出　梁定邦回應：已完成階段工作 (15:55)

監警會相關報道：國際專家組退出 民主派：摑林鄭一巴 民權觀察：主席應請辭

梁定邦另於監警會年報撰文，指出當年籌組監警會的一大目的，是要確保由警隊投訴警察課管理的投訴警察制度，在警員自行調查同袍的情況下仍能保持公允。他表示，留意到部分市民把監警會比喻為「無牙老虎」，為進一步鞏固監察工作，認為除最初增設的權力外，一些監察警方操守的外部機構，例如廉政公署，已可在特殊情況下直接行使調查權力，尤其是與貪污相關的投訴個案。

【13:50】監警會主席梁定邦接受Now新聞訪問，表示海外專家組已就首階段報告提出建議，他們退出不會影響報告的進度，日後亦會嘗試邀請海外專家再提建議。梁定邦承認監警會法定權力不足，稱「做得幾多得幾多」。

對於海外專家指監警會在獨立調查能力方面出現明顯缺陷，梁定邦表示，已在最新一份監警會年報提出，社會有聲音質疑監警會能否發揮監察作用，自己傾向不會向特首提出擴大這次的調查權力。他說，「特首自己也知道（監警會調查限制）。」

【11:00】監警會副主席謝偉銓今（11日）回應稱，專家組並非請辭，而是完成第一階段工作，監警會現集中資源與秘書處撰寫下月初提交的中期報告，謝偉銓又強調專家組是協助監警會寫報告，又稱主席梁定邦一直與專家組緊密聯絡，希望專家組在某些事項上仍能提供協助。謝偉銓續說，待提交中期報告後，監警會再決定將來的路如何走。

監警會亦就今日（11日）有關國際專家小組（「專家組」）的報道發出聲明回應，表示監警會於11月初與專家組會面及聽取專家組就撰寫專題審視工作報告提供的意見後，會方分別在11月13日及12月3日召開會議，檢視專題審視工作的各方面進程。

監警會表示，非常感謝專家組的參與及建議，考慮到首階段報告旨在陳述事實，且時間緊迫，遂決定專案組在撰寫報告時慎重考慮專家組建議，並會竭盡所能向公眾呈交公平公正、事件實情的首階段報告。會方亦樂見專家組成員期望保持聯繫，待首階段報告完成後，根據情況發展和需要，重新檢視前行工作路向，再協商往後適當的安排。

就有關監警會調查權力的意見，主席梁定邦表示：「監警會明白在目前情況下，會方沒有調查權力，因此有關審視工作已徵得行政長官和警務處處長的支持及配合。儘管如此，會方必須根據現行《監警會條例》展開這項工作，藉此向警方提出改善建議，並協助審核相關投訴個案。如需修訂現行《條例》，必須取得社會大眾和持份者的共識，且須按照法定程序行事。」

【09:44】監警會早前邀請5名國際專家，協助審視反修例運動引起的警民衝突。有外國傳媒報稱，國際專家組決定退出（step down），並表明監警會的權力及獨立調查能力存在明顯缺陷。監警會尚未就此回應。

《華爾街日報》報道，國際專家小組指監警會審視反修例事件的權力有限，包括未能傳喚證人或迫使警員提供證據，認為未能滿足香港市民對監察警員機構的要求。他們未能解決對該項調查的疑慮，決定退出。

法新社引述國際專家小組聲明，認為監警會的權力及獨立調查能力存在明顯缺陷，與監警會至上月未能達成共識，因此決定全體請辭。

國際專家小組上月在Twitter上載一份小組聲明，稱監警會「權力及獨立調查能力不足」，認為有必要加強取證能力才可完成臨時報告，又建議下一步需由獨立機構作更全面調查。

監警會主席梁定邦上周六（7日）接受《深圳衛視》專訪，對於外界質疑監警會權力不夠、工作效果欠佳，並建議成立獨立調查委員會，他表示不認同監警會權力不夠。他說，國際專家小組對當前局勢的了解並不全面，不太明白目前情况，「他們在國際上怎樣做是他們的想法，但對於我們的法律功能來說，我們必須按法律辦事」。他說已告訴專家們，監警會將按照法律辦事。

（綜合報道）

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