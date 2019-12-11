監警會國際專家組請辭　聲明：調查能力存明顯缺陷 (09:44)

《華爾街日報》報道，國際專家小組指監警會審視反修例事件的權力有限，包括未能傳喚證人或迫使警員提供證據，認為未能滿足香港市民對監察警員機構的要求。他們未能解決對該項調查的疑慮，決定辭職。

法新社引述國際專家小組聲明，認為監警會的權力及獨立調查能力存在明顯缺陷，與監警會至上月未能達成共識，因此決定全體請辭。

國際專家小組上月在Twitter上載一份小組聲明，稱監警會「權力及獨立調查能力不足」，認為有必要加強取證能力才可完成臨時報告，又建議下一步需由獨立機構作更全面調查。

監警會主席梁定邦上周六（7日）接受《深圳衛視》專訪，對於外界質疑監警會權力不夠、工作效果欠佳，並建議成立獨立調查委員會，他表示不認同監警會權力不夠。他說，國際專家小組對當前局勢的了解並不全面，不太明白目前情况，「他們在國際上怎樣做是他們的想法，但對於我們的法律功能來說，我們必須按法律辦事」。他說已告訴專家們，監警會將按照法律辦事。

（綜合報道）

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