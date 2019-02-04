監警會回應國際專家請辭報道：已慎重考慮建議　謝偉銓：完成首階段工作非請辭 (11:00)

監警會亦就今日（11日）有關國際專家小組（「專家組」）的報道發出聲明回應，表示監警會於11月初與專家組會面及聽取專家組就撰寫專題審視工作報告提供的意見後，會方分別在11月13日及12月3日召開會議，檢視專題審視工作的各方面進程。

監警會表示，非常感謝專家組的參與及建議，考慮到首階段報告旨在陳述事實，且時間緊迫，遂決定專案組在撰寫報告時慎重考慮專家組建議，並會竭盡所能向公眾呈交公平公正、事件實情的首階段報告。會方亦樂見專家組成員期望保持聯繫，待首階段報告完成後，根據情況發展和需要，重新檢視前行工作路向，再協商往後適當的安排。

就有關監警會調查權力的意見，主席梁定邦表示：「監警會明白在目前情況下，會方沒有調查權力，因此有關審視工作已徵得行政長官和警務處處長的支持及配合。儘管如此，會方必須根據現行《監警會條例》展開這項工作，藉此向警方提出改善建議，並協助審核相關投訴個案。如需修訂現行《條例》，必須取得社會大眾和持份者的共識，且須按照法定程序行事。」

【09:44】監警會早前邀請5名國際專家，協助審視反修例運動引起的警民衝突。有外國傳媒報稱，國際專家組決定請辭，並表明監警會的權力及獨立調查能力存在明顯缺陷。監警會尚未就此回應。

《華爾街日報》報道，國際專家小組指監警會審視反修例事件的權力有限，包括未能傳喚證人或迫使警員提供證據，認為未能滿足香港市民對監察警員機構的要求。他們未能解決對該項調查的疑慮，決定辭職。

法新社引述國際專家小組聲明，認為監警會的權力及獨立調查能力存在明顯缺陷，與監警會至上月未能達成共識，因此決定全體請辭。

國際專家小組上月在Twitter上載一份小組聲明，稱監警會「權力及獨立調查能力不足」，認為有必要加強取證能力才可完成臨時報告，又建議下一步需由獨立機構作更全面調查。

監警會主席梁定邦上周六（7日）接受《深圳衛視》專訪，對於外界質疑監警會權力不夠、工作效果欠佳，並建議成立獨立調查委員會，他表示不認同監警會權力不夠。他說，國際專家小組對當前局勢的了解並不全面，不太明白目前情况，「他們在國際上怎樣做是他們的想法，但對於我們的法律功能來說，我們必須按法律辦事」。他說已告訴專家們，監警會將按照法律辦事。

（綜合報道）

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