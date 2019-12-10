女子腳底按摩稱被摸大腿近私處　經平機會入稟向男按摩師索償 (22:08)

申索人的名字以Y代替，答辯人為男按摩師秦國寶及其僱主桐美服務有限公司。入稟狀指出，Y前年8月28日晚上，和友人到「胡桐足沐」銅鑼灣店接受腳底按摩療程。由於Y當時穿裙子，按摩店為她提供短褲，並安排秦國寶為她按摩。

入稟狀指出，秦國寶先為Y按摩左腳腳底和小腿，繼而按摩大腿外側，其間不斷將Y的裙和短褲向上推。秦國寶按摩Y大腿內側時，手部非常接近Y的私處，Y在驚恐下移動身體，以表示不滿，但秦仍然繼續按摩大腿內側6至7分鐘。直至Y開口叫秦按摩腳底，秦才改變按摩的位置；此情況在秦按摩右腳時亦發生。

入稟狀提及，秦國寶一度捉住Y雙腿，大幅度開合7至8次，導致Y露出內褲。Y當日向按摩店負責人投訴，負責人稱根據公司規定，按摩師做腳底按摩時不准觸摸客人膝蓋以上位置。事發兩日後，Y在風雨蘭社工陪同下報案，警方以證據不足為由沒有起訴按摩師。去年7月，Y向平機會投訴。

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