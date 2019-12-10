公私營醫院參與《醫療網絡保安通報計劃》　加強病人資料保障 (21:39)

生產力促進局首席數碼總監黎少斌表示，計劃為參與的機構提供的IP地址，與Microsoft的網絡威脅數據作配對，偵測有關IP地址有否受感染，可及早發現和補救，首次報告結果需時6個月，之後每3個月一次。他說，至今發現兩個開放給公眾使用的IP地址受到感染，但內部網絡沒有受影響。

Microsoft香港首席法律總監楊長華稱，過去在美國、新加坡等地都有醫療機構遭黑客入侵，導致病人資料外泄，提醒現時單靠防毒軟件、不時更改密碼等，已不足以應付網絡保安風險，建議機構使用雲端、人工智能等技術，偵測員工登入的異常情況，並因應資料的重要程度，制定不同保障措施。

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