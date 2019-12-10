被遊戲機中心東主指「出術」　地盤工認石屎槍傷人候判 (21:00)

地盤工從遊戲機中心釣魚機贏取約1.5萬元後，被東主指控「出術」，沒收遊戲儲值卡及不准兌換現金。地盤工聲稱被鎖在中心，爬窗逃走後往工作地盤提取一把石屎槍旁身，配金屬珠作子彈，翌日因另一案件前往警署報到時，與東主狹路相逢，稱遭襲擊下開槍自衛，射傷東主後被捕。地盤工今（10日）在區域法院承認一項有意圖傷人罪，法官質疑他犯案早有預謀，反問「袋住支槍去警署報到？」，並表示需時考慮，將被告還押至至12月19日判刑。
本案被告楊永松（34歲）承認一項有意圖傷人罪，被告所襲擊的事主、遊戲機中心東主羅智群亦涉管有攻擊性武器被捕。羅早前已認罪，被判入獄10個月，現正服刑。
辯方求情稱，被告案發前一天曾被關在遊戲機中心，身陷險境下爬窗逃去，因擔心自身安全，才從工作地盤中提取一把石屎槍旁身。辯方強調，被告特意將石屎槍裝載的長針，換成殺傷力較低的金屬珠，因為他原本只希望持槍唬嚇，「得把聲嘅姐，有人攻擊，佢開槍令到啲人驚」。
辯方續指出，被告案發時腹背受敵，遊戲機中心東主持鐵管在前，4至5名黑衣人在後「摩拳擦掌」，又率先襲擊被告，被告才迫不得已自衛開槍。
法官彭中屏質疑，為何被告會攜帶石屎槍出外，詢問辯方是否同意被告有預謀犯案。辯方回應說，被告案發時只打算就另一案件前往警署報到，沒有預謀，惟彭官反問「袋住支槍去警署報到？」，表明不會接納辯方說法。