被遊戲機中心東主指「出術」　地盤工認石屎槍傷人候判 (21:00)

本案被告楊永松（34歲）承認一項有意圖傷人罪，被告所襲擊的事主、遊戲機中心東主羅智群亦涉管有攻擊性武器被捕。羅早前已認罪，被判入獄10個月，現正服刑。

辯方求情稱，被告案發前一天曾被關在遊戲機中心，身陷險境下爬窗逃去，因擔心自身安全，才從工作地盤中提取一把石屎槍旁身。辯方強調，被告特意將石屎槍裝載的長針，換成殺傷力較低的金屬珠，因為他原本只希望持槍唬嚇，「得把聲嘅姐，有人攻擊，佢開槍令到啲人驚」。

辯方續指出，被告案發時腹背受敵，遊戲機中心東主持鐵管在前，4至5名黑衣人在後「摩拳擦掌」，又率先襲擊被告，被告才迫不得已自衛開槍。

法官彭中屏質疑，為何被告會攜帶石屎槍出外，詢問辯方是否同意被告有預謀犯案。辯方回應說，被告案發時只打算就另一案件前往警署報到，沒有預謀，惟彭官反問「袋住支槍去警署報到？」，表明不會接納辯方說法。

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