陳虹秀涉保釋期間再犯事　官提醒勿掉以輕心 (20:51)

8月31日多區有大型示威，社工陳虹秀和另外15人在銅鑼灣及灣仔被捕，各被控一項暴動罪，涉及3宗案件，今（10日）於西九龍裁判法院再提堂，押後至明年1月再訊，以待控方準備轉介至區域法院的文件。陳虹秀上月2日在銅鑼灣希慎廣場外持大聲公指罵警員，涉在保釋期間再犯事，裁判官批准她以原有條件保釋，但提醒她「唔好掉以輕心」。
控方透露，社工陳虹秀涉11月2日在希慎廣場外的非法集會中，手持大聲公指罵警員，被指在公眾地方擾亂秩序。辯方稱，她只是呼籲警方不要施放催淚煙和保持冷靜，控方則指該案仍調查中，被告未被起訴，因此不反對她繼續保釋。
署理總裁判官羅德泉強調，被告在保釋期間被指再犯事，案件就算是誣告，甚至審訊後脫罪，法庭都有權撤銷其擔保，提醒被告「唔好掉以輕心」，最終決定維持原有保釋條件。
涉及的三宗案件，首宗案件起訴學生葉君誠，涉於今年8月31日在銅鑼灣軒尼詩道500號一帶參與暴動。
第二宗案件起訴7人，包括陳佐豪、金君卿、劉宇軒、郭美均、許智銳、陳子揚及鄒咏霖，涉在銅鑼灣百德新街參與暴動。
第三宗案件控告8人，為余德穎、賴姵岐、鍾嘉能、龔梓舜、陳虹秀、簡家康、莫嘉晴及梁雁彬，涉在灣仔修頓遊樂場參與暴動。
羅官將葉君誠案件押後至明年1月20日，另外兩宗案件押後至明年1月8日再訊。有被告申請離港，但被羅官拒絕，各人以原有條件繼續擔保。
代表第二宗案件被告許智銳的大律師陳偉彦指出，案件9月首次提堂至今，辯方「一份口供紙、一條片都未收到」。陳偉彦在庭外稱，曾多次去信控方，要求披露更多文件，卻未有回應。