【石棺藏屍案】陪審團料周四退庭商議裁決　法官提醒勿做「道德判官」 (19:53)

被告依次為曾祥欣（30歲）、劉錫豪（24歲）及張善恒（27歲），被控於2016年3月4日在香港謀殺男子張萬里（別名阿J，終年28歲）。3人早前已承認阻止合法埋葬屍體罪。

法官李瀚良引導陪審團時表示，案件受傳媒廣泛報道，提醒陪審員只可依賴庭上證供作出事實裁斷，不要受外界報道影響。李官另以其手表在辦公室「不翼而飛」為例子，說明所謂唯一合理推論。李官說，若只得法官及法庭書記有辦公室鎖匙，各人可合理推斷誰是盜賊；但若當日辦公室有維修員進入維修廁所，就未必是書記偷手表。他又提醒，若有兩個合理推斷，不能因此就被告作出不利推測，必須肯定被告有罪，才可裁定罪成。

另外，李官提到本案3名被告和「小草」何菱瑜過着「無意義的生活」，兩名被告及小草均依靠首被告提供免費食宿，陪審員或不接受該些生活方式，但提醒陪審員勿成為「道德判官」，不應因此產生偏見，只應以庭上證供衡量他們是否可信。

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