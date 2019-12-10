新西蘭火山爆發　兩港人失蹤　入境處稱未接獲港人求助 (18:57)

【18:53】本港入境事務處表示正透過外交部駐港特派員公署 (公署)、中國駐新西蘭大使館 (大使館) 、香港旅遊業議會(旅議會)及相關郵輪公司了解情況，核實有否香港居民牽涉在事故當中。

入境處至今並未接獲港人求助，會繼續與公署、大使館、旅議會及相關郵輪公司保持密切聯繫，留意事態發展。

在外香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852)1868。

【15:08】中國駐新西蘭大使館表示，根據新西蘭警方最新消息，火山爆發時有兩名中國公民在火山附近。新西蘭外交貿易部向使館確認，一名中國公民受傷並已送院治療，使館已派領事官員到醫院探望傷者，並要求新西蘭當局盡快提供另一名中國公民的情況。

而新西蘭紅十字會為火山爆發事件設立的尋人網頁中，尋人名單上有一男一女失蹤者的出生地點標註為香港，暫未知二人情況。

【09:27】新西蘭總理阿德恩今日（10日）表示，除了5人確認死亡，另有8人失蹤，相信生還機會渺茫。失蹤遊客包括中國人。中國駐新西蘭大使館表示，新西蘭方面證實有中國公民受傷，詳細情況有待進一步確認。

根據新西蘭警方統計，火山噴發時島上共有47名遊客，其中5人確認遇難；34人獲救離開，大部分人燒傷。阿德恩表示，逾30人送院，很多人情況危殆。當地媒體報道，部分傷者身體九成燒傷。

阿德恩稱，失蹤者及傷者分別來自新西蘭、澳洲、美國、英國、中國及馬來西亞。當局多次派出直升機飛越島上巡視搜索，未有發現生命迹象。她並確認，火山曾接連兩次爆發，當時島上有兩組觀光客，一組成功全員撤離，另一組則靠近爆發位置。

澳洲總理莫理森表示，3名澳洲公民可能已在新西蘭火山爆發中罹難，13名澳洲人受傷。

（路透社/法新社/中國駐新西蘭大使館）

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