情侶串謀4人騙女方家人75萬元　6人罪成候判　 (18:20)

6名被告依次為涉事情侶徐景樺（31歲）和楊夢儀（28歲）、借出戶口洗黑錢的梁惠琳（22歲）和韓可欣（又名張鳳艷，43歲）、撥打追債電話的莊浩文（26歲），以及指使莊追債的文學輝（55歲）。其中楊夢儀早前誕下女嬰，女嬰現時歲半，除楊夢儀獲准保釋，其餘5人還押至明年1至2月等候判刑。

涉事情侶及莊浩文早於8月承認串謀勒索、串謀洗黑錢、妨礙司法公正等罪，其中楊夢儀更出庭頂證同案其餘不認罪的被告。辯方今求情表示，楊案發時懷有徐景樺的骨肉，「執迷不悟，受情所困」，縱使徐一度表示胎兒「仔要、女唔要」，楊終誕下女嬰，現已與徐分手，女兒亦跟從母姓。

法官葉佐文表示，首被告徐景樺在案中「最壞係佢」，並向辯方索取女嬰照片，知悉女嬰年僅歲半，批准已定罪的楊繼續保釋，索取感化及社會服務令報告後判刑。

至於不認罪的梁惠琳、韓可欣及文學輝，葉官裁定梁、韓二人必然知道借出戶口是用作洗黑錢，故裁定她們串謀洗黑錢罪成；又稱文指使莊浩文追債後，從徐身上獲「介紹費」，故裁定他串謀勒索罪成，3人須連同莊浩文還押至明年1月6日等候判刑。被形容為案中參與度最高的徐景樺，則還押至明年2月7日判刑。

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