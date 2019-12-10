工展會1元買到什麼？保健品香米甜品任你選【短片】 (19:25)

工展會今日（10日）在銅鑼灣維園開幕，參展商於今日至下周日（15日）期間，推出每日限量的1元優惠。
南北行負責人崔家權表示，湯包福袋最好賣，今早人流比預期多，又稱會在黃金時段推出湯包優惠。被問及反修例示威會否影響人流，他稱以往市民可能會在工展會期內入場數次，今年可能只來一次，或會影響人流。
市民陳先生說「今日買了鮑魚、冬菇、海味」，他感覺對比往年人流差不多。容小姐一行5人來工展會，每人預算1500元購物，買了湯包、醬料及乾貨。
限量1元之選（*每日20件）
1. 樂生命靈芝王生命液（100毫升）*
2. 金鳳泰國頂級香米（1公斤）2包及環保袋1個*
3. 泰有脆凍干糯米飯（芒果／榴槤，口味隨機）*
4. 霞寶牌越南米（1公斤）*
5. 魔刷師微微笑系列牙刷（每日限量30件）
6. 金多貓山王榴槤小丸子（每日限量50粒）
其他優惠
1. 泰國金鳳米（1公斤）15元
2. 雙錢牌龜苓膏 20元3罐
3. 長城牌火腿豬肉 90元5罐
4. 安記鮑魚福袋 238元（限時優惠價，原價268元）
5. 安記海味挪威鱈魚花膠（半斤裝）270元一包
6. 南北行猴頭菇（300克）168元一包
7. 鴻福堂湯包 100元4盒
8. 美味棧各式醃菜 50元5袋
第54屆工展會小資料
日期：12月10日至31日
時間：11:00-20:00（31日至18:00)
地點：銅鑼灣維多利亞公園
入場費：8元（1米以下小童及65歲或以上長者及殘疾人士免費）