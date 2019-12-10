工展會1元買到什麼？保健品香米甜品任你選【短片】 (19:25)

南北行負責人崔家權表示，湯包福袋最好賣，今早人流比預期多，又稱會在黃金時段推出湯包優惠。被問及反修例示威會否影響人流，他稱以往市民可能會在工展會期內入場數次，今年可能只來一次，或會影響人流。

市民陳先生說「今日買了鮑魚、冬菇、海味」，他感覺對比往年人流差不多。容小姐一行5人來工展會，每人預算1500元購物，買了湯包、醬料及乾貨。

限量1元之選（ * 每日20件）

1. 樂生命靈芝王生命液（100毫升） *

2. 金鳳泰國頂級香米（1公斤）2包及環保袋1個*

3. 泰有脆凍干糯米飯（芒果／榴槤，口味隨機）*

4. 霞寶牌越南米（1公斤） *

5. 魔刷師微微笑系列牙刷（每日限量30件）

6. 金多貓山王榴槤小丸子（每日限量50粒）

其他優惠

1. 泰國金鳳米（1公斤）15元

2. 雙錢牌龜苓膏 20元3罐

3. 長城牌火腿豬肉 90元5罐

4. 安記鮑魚福袋 238元（限時優惠價，原價268元）

5. 安記海味挪威鱈魚花膠（半斤裝）270元一包

6. 南北行猴頭菇（300克）168元一包

7. 鴻福堂湯包 100元4盒

8. 美味棧各式醃菜 50元5袋

第54屆工展會小資料

日期：12月10日至31日

時間：11:00-20:00（31日至18:00)

地點：銅鑼灣維多利亞公園

入場費：8元（1米以下小童及65歲或以上長者及殘疾人士免費）

資料來源：工展會

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