7．28暴動案　新婚夫婦明年3月受審 (17:35)

首宗德輔道西近西邊街的暴動案，由於新婚夫婦湯偉雄和杜依蘭、及李宛叡不認罪，法官郭偉健排期在明年3月6日至20日審理，預計審8日，將在區域法院審訊。控辯雙方原提出明年4月初開審，但郭官指法庭的工作量因為社會情況而增加，「盡快開審對任何人都好」，故要求雙方提早在3月審訊。

控方透露，證人列表上雖有35人，但審訊時只會傳召11名證人，據悉大部分為警員。針對新婚夫婦被加控無牌管有無線電器具罪，一位專家證人會出庭作供。控方亦會播放約3至4小時的錄影片段。

控方又指，16歲被告李宛叡在當場被捕前，向警員承認和夫婦被告參加遊行。辯方表示被告沒有說過，但不會以「案中案」處理有關證供的能否呈堂的爭議。

第二宗發生在西邊街及第三宗在干諾道中的暴動案，控方申請將兩案押後。辯方表示未收到數以百小時計的錄影片段，控方承諾在8星期內提交文件、3星期內提交片段給辯方。由於多數被告希望下次提堂才答辯，郭官將案件押後至明年2月19日再訊。

上述3宗案件的被告均有律師代表。首宗案件控告新婚夫婦湯偉雄和杜依蘭、及李宛叡，涉及各一項暴動罪名，控罪指3名被告今年7月28日在香港德輔道西近西邊街一帶參與暴動。湯偉雄和杜依蘭各被加控一項無牌管有無線電器具罪，指兩人管有一部無線電收發機。

第二宗案件控告24人各一項暴動罪，指稱被告7月28日在西邊街和皇后街之間德輔道西一帶暴動。莫卓煇（33歲）另被控一項襲警，指他在宜必思香港中上環酒店外襲擊總督察鄧智兆，據悉鄧智兆為前警務處長鄧竟成的兒子。徐慶鈞（20歲）另被控一項無牌管有無線電器具罪，指他管有一套無線電收發機。

逃犯條例 相關報道︰

有教師涉藏攻擊性武器被捕 林鄭月娥：要求教育局長對被捕者嚴肅跟進

林鄭月娥：建制派區選大敗與政府有直接關係 致歉意理所當然

自由黨倡派現金或消費券 邵家輝盼政府助鼓勵消費

香港華仁書院：無證據顯示炸彈事件與師生有關 今照常上課