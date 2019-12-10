休班警被指偷拍女子裙底　上訴得直撤銷定罪 (16:00)

上訴人為麥潤森（36歲），原隸屬港島總區反黑組。他被控於去年12月18日，在金鐘海富中心3號扶手電梯用手機偷拍女子X裙底。

上訴方表示，原審裁判官未有考慮控方提供目擊事件的警署警長證供，與其他控方證供有出入，以及錯誤認為案件沒有合理疑點等。上訴方稱，女事主原穿一邊高一邊低的裙子，並穿黑色打底褲，但後來到場的另一警員觀看上訴人手機內的最近影片，片中為穿平腳裙的女子大腿，且沒有穿打底褲，難以確定相片中人是事主X，將影響目擊證人證供是否可靠。

上訴方另指出，目擊事件的警署警長聲稱上訴人當時右臂伸直，正在使用手機屏幕，並以45度角放置於女子X裙底之下，身體向前傾，但該描述不脗合現場閉路電視畫面。

法官認為，本案女子X一直不知道被偷拍裙底，故目擊事件的警署警長證供非常重要。惟閉路電視畫面影到上訴人在電梯向女子X踏前一步，雖上訴人有被短暫遮蔽，但沒有看到警署警長證供稱的身體向前傾等描述，令人質疑其證供是否可靠，認為案件存在疑點，最終裁定上訴得直。上訴人當庭無罪釋放。

上訴方申請原審及上訴的訟費，法官聞言稱休班警手機內的確有女子大腿的影片，閉路電視片段見到他向女子X踏前一步，着上訴方及答辯方各呈交書面陳辭，押後處理訟費。上訴人散庭時與女親友興奮相擁，笑容滿臉。

其他報道︰警東九龍總部地盤起火

其他報道︰元朗女子「捉精靈」 遭客貨車剷上行人路撞斃

其他報道︰有教師涉藏攻擊性武器被捕 林鄭月娥：要求教育局長對被捕者嚴肅跟進