運輸工涉管有鐵蓮花提堂　官：似開瓶器多些 (13:44)

首案被告為報稱無業的林江帆（27歲），他被控「管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用」罪名，指他於2019年12月8日在銅鑼灣怡和街22號，在一背囊內有各一護目鏡、防毒面具、鉗和把手。

另案被告為報稱運輸工人的楊柏賢（27歲），他上庭時面帶微笑，於犯人欄內向旁聽人士點頭。他被控在公眾地方管有攻擊性武器，指他於12月8日在灣仔柯布連道與告士打道交界，攜有各一螺絲批、單指鐵蓮花及有套的行山刀。

控方呈上有關物品的照片，裁判官林子勤閱畢照片後，稱「呢個（單指鐵蓮花）似開瓶器多啲」。

案件押後至明年2月4日再訊，林江帆和楊柏賢分別獲准以2000元及5000元保釋，其間不得離港，須守宵禁令。據悉，兩人於遊行當日下午近6時遭警方截停，並搜獲有關物品。

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