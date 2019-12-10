運輸工涉管有鐵蓮花提堂　官：似開瓶器多些 (13:44)

民陣周日發起「國際人權日遊行」，獲發不反對通知書，其間警方搜查多人，2名27歲男子被搜到護目鏡、防毒面具、螺絲批、單指鐵蓮花等物品，今日（10日）在東區裁判法院提堂。兩人暫毋須答辯，獲准保釋，案件押後至明年2月4日再訊。其中裁判官閱畢單指鐵蓮花的照片，稱「呢個似開瓶器多啲」。
首案被告為報稱無業的林江帆（27歲），他被控「管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用」罪名，指他於2019年12月8日在銅鑼灣怡和街22號，在一背囊內有各一護目鏡、防毒面具、鉗和把手。
另案被告為報稱運輸工人的楊柏賢（27歲），他上庭時面帶微笑，於犯人欄內向旁聽人士點頭。他被控在公眾地方管有攻擊性武器，指他於12月8日在灣仔柯布連道與告士打道交界，攜有各一螺絲批、單指鐵蓮花及有套的行山刀。
控方呈上有關物品的照片，裁判官林子勤閱畢照片後，稱「呢個（單指鐵蓮花）似開瓶器多啲」。
案件押後至明年2月4日再訊，林江帆和楊柏賢分別獲准以2000元及5000元保釋，其間不得離港，須守宵禁令。據悉，兩人於遊行當日下午近6時遭警方截停，並搜獲有關物品。
逃犯條例 相關報道︰
有教師涉藏攻擊性武器被捕 林鄭月娥：要求教育局長對被捕者嚴肅跟進