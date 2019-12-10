林鄭月娥：建制派區選大敗與政府有直接關係　致歉意理所當然 (11:40)

關於林鄭考慮取消立法會「短問短答」質詢環節，她表示一向重視行政立法關係，尊重一年四次出席立法會答問大會，但今年10月她先後兩次就施政報告出席立法會，在紛擾混亂下只能回答數條問題，亦要透過視像宣讀報告；為免立法會再出現混亂，認為有需要重新審視短問短答是否有意義的互動。

她又表明「無話完全唔做」，若明年1月本年度第二次立法會答問會能順利進行，政府會重新審視短問短答的質詢時間。

林鄭周六赴京述職

林鄭月娥亦表示，周六將赴京述職，會向中央詳細講述過去一年香港情況，以及未來特區政府的政策。對於外界近月傳出她或重組管治班子，她表示這不是現時會處理的事，目前最重要是令香港回復秩序，希望外界停止猜測。

自由黨立法會議員邵家輝今早在港台節目表示，非建制派議員在立法會會議示威已是常態，只要不造成人身傷害甚或碰觸到特首便可，特首能在安全情況下進入會議廳，便應解答問題，這不但對政府或對整體香港均是好事，尤其市民對政府的不滿意度如此高，特首應爭取所有機會作解說。

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