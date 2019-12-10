警：香港華仁書院炸彈案與真槍案合併調查　炸藥性質似恐襲 (23:05)

劉肇邦表示，警察爆炸品處理科今早再次檢查檢獲的土製炸彈，發現炸藥組件完備，可被引爆，炸彈亦加了鐵釘增加殺傷力。他說，檢獲炸藥性質和2011年挪威恐襲類似，兩案炸藥均含有硝胺成分。

劉肇邦指出，不排除華仁書院只是炸藥暫存地方，不法分子計劃在其他地方引爆；憑炸藥性質推算，一旦引爆，附近地方約50至100米範圍會被波及，「皇后大道東整條馬路都會受影響」。

警方炸彈處理主任李展超在片中指出，土製炸彈爆炸時產生強大熱力及衝擊波，甚至產生撕裂效果，可引致附近的人內傷及斷肢。

【12:20】華仁書院助理校監、前校長蘇英麟表示，校方十分重視事件，自己亦對事件感到驚訝及擔心，但不能輕易將事件連繫於任何人或任何社會事件，他又稱，學校閉路電視未必拍到炸彈的位置。

【10:15】灣仔香港華仁書院地基底座下，昨午（9日）發現兩個具殺傷力的土製炸彈，學校昨晚已解封，學生今日（10日）照常上學。

校方表示，事先並不知情，警方是根據情報到校查看，發現爆炸品位置是學校擁有的私人地方，但位處學校大閘外，屬公眾可接觸到的範圍，無證據顯示事件與學生或教職員有關，冀警方盡快查出事情真相。

家長陳先生早上駕車送就讀中二的兒子返校，他認為發現炸彈的位置「嚴格來說不覺得是學校位置」，形容該位置像「天橋底」。中一學生家長韓先生說，校方昨晚透過內聯網通知，今日會照常上課及考試，認為校方已確保學校安全。

就讀中五的許同學透過新聞得知事件，坦言自己及父母均擔心，「（學校）讓我們返學，相信大致安全，父母稱需小心」。中二的劉同學稱，父母及自己均擔心，「驚行過會爆」，他相信炸彈已放於學校一段時間，「唔好炸傷學生就得喇」。同樣就讀中二的陳同學則對事件毫不知情，「應該唔會炸到上學校嘅，希望係」。

香港華仁書院 相關報道︰

有教師涉藏攻擊性武器被捕 林鄭月娥：要求教育局長對被捕者嚴肅跟進

香港華仁發現可致命爆炸裝置 爆炸品處理組到場移除

香港華仁地基 檢兩土製炸彈 警：可遙控 百米內致傷亡

香港華仁書院兩學生燒傷 送院治理