警：香港華仁書院炸彈案與真槍案合併調查　炸藥性質似恐襲 (23:05)

【23:05】警方今晚（10日）在facebook拍片進一步交代案情。警察公共關係科警司劉肇邦指出，警方經調查後，相信並非單一事件，有組織罪案及三合會調查科已將炸彈案及周日遊行前檢獲真槍案合併，正追查彈藥來源及背後犯罪集團。
劉肇邦表示，警察爆炸品處理科今早再次檢查檢獲的土製炸彈，發現炸藥組件完備，可被引爆，炸彈亦加了鐵釘增加殺傷力。他說，檢獲炸藥性質和2011年挪威恐襲類似，兩案炸藥均含有硝胺成分。
劉肇邦指出，不排除華仁書院只是炸藥暫存地方，不法分子計劃在其他地方引爆；憑炸藥性質推算，一旦引爆，附近地方約50至100米範圍會被波及，「皇后大道東整條馬路都會受影響」。
警方炸彈處理主任李展超在片中指出，土製炸彈爆炸時產生強大熱力及衝擊波，甚至產生撕裂效果，可引致附近的人內傷及斷肢。
【12:20】華仁書院助理校監、前校長蘇英麟表示，校方十分重視事件，自己亦對事件感到驚訝及擔心，但不能輕易將事件連繫於任何人或任何社會事件，他又稱，學校閉路電視未必拍到炸彈的位置。
【10:15】灣仔香港華仁書院地基底座下，昨午（9日）發現兩個具殺傷力的土製炸彈，學校昨晚已解封，學生今日（10日）照常上學。
校方表示，事先並不知情，警方是根據情報到校查看，發現爆炸品位置是學校擁有的私人地方，但位處學校大閘外，屬公眾可接觸到的範圍，無證據顯示事件與學生或教職員有關，冀警方盡快查出事情真相。
家長陳先生早上駕車送就讀中二的兒子返校，他認為發現炸彈的位置「嚴格來說不覺得是學校位置」，形容該位置像「天橋底」。中一學生家長韓先生說，校方昨晚透過內聯網通知，今日會照常上課及考試，認為校方已確保學校安全。
就讀中五的許同學透過新聞得知事件，坦言自己及父母均擔心，「（學校）讓我們返學，相信大致安全，父母稱需小心」。中二的劉同學稱，父母及自己均擔心，「驚行過會爆」，他相信炸彈已放於學校一段時間，「唔好炸傷學生就得喇」。同樣就讀中二的陳同學則對事件毫不知情，「應該唔會炸到上學校嘅，希望係」。
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