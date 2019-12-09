香港華仁發現可致命爆炸裝置　爆炸品處理組到場移除 (23:00)

【23:00】警方有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，今日（9日）下午約5時半，有清潔工人報警，表示在華仁書院胡應湘堂地基附近發現有可疑物品，內有疑似手提電話，懷疑是爆炸品。爆炸品處理組到場調查，發現有兩個物體，每個由兩個筲箕對摺而成，內裏放有包括HMTD炸藥及約10千克的硝酸類物質，以保鮮紙包裹，另有兩個手機，相信用於引爆土製炸彈，裝置內亦有大量鐵釘，相信用以增加爆炸的殺傷力，相信可以致命。高級拆彈主任馬德偉表示，爆炸裝置殺傷範圍相信可達50至100米，以至更大。李桂華表示，現需要調查誰人把爆炸裝置放在學校、為何要把危險的物品放在學校內，以及與近日的暴力事件是否有關。