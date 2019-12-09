林鄭考慮取消赴立法會「短問短答」 (23:25)

【21:44】特首林鄭月娥上任後曾承諾，加強與立法會溝通，並提出每月一次到立法會出席30分鐘的「短問短答」的「行政長官質詢時間」，同時她會繼續出席每季的特首答問大會。不過，行政署去信立法會，以林太出席立法會曾受到擾亂為由，要「重新考慮」會否再出席短問短答環節，故表明未能提供今個立法會會期（至明年7月）的短問短答環節時間表。

立法會指出，政府已通知立法會秘書處，鑑於行政長官向立法會發表2019年施政報 告及2019年10月的行政長官答問會受到嚴重擾亂，政府正重新考慮每月一次的行政長官質詢時間，會否仍是行政長官回答議員質詢的有效平台。因此，政府未能就本立法會會期內的行政長官質詢時間建議任何時間表。

至於一年四次的答問大會，政府提出2020年1月16日星期四上午10時30分至中午12時舉行，惟政府註明「仍須視乎當時情況而定」。

翻查資料，林鄭月娥今年5月初曾於立法會上稱，除了一年出席4次答問大會外，亦每月一次到立法會接受議員30分鐘的質詢，「這是體現行政長官與立法會的互動和緊密溝通，亦讓我有機會直接聆聽和跟進議員的訴求」。

今年10月林鄭月娥宣讀施政報告期間，民主派議員在會議上高呼「五大訴求，缺一不可」、「林鄭下台」和「追究警暴」等口號，並播放警方在反修例示威中發射催淚彈的聲響、民眾驚叫聲，主席梁君彥其後宣布休會，林鄭月娥改為以視像發表施政報告。翌日的答問會，民主派有議員高聲抗爭打斷林鄭月娥發言，會議兩度暫停，13名民主派議員先後被逐離開會議廳，林鄭月娥僅回應了3名民建聯議員的提問。

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