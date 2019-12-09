林鄭考慮取消赴立法會「短問短答」 (23:25)

【23:25】特首辦回覆表示，特首林鄭月娥自上任之初，已表明十分重視行政立法關係，並主動提出多出席立法會會議與議員互動交流。自去年1月開始，特首除了按過往做法恆常出席每年四次的答問會，亦每月到立法會出席以「短問短答」形式進行的行政長官質詢時間，聆聽議員的意見和回應議員的質詢，會後亦有切實跟進議員的建議；但溝通必須是雙向的，今年10月行政長官到立法會宣讀《施政報告》以至翌日出席答問會，都遇到非建制派議員激烈抗議及阻撓會議，情況非常混亂，根本不能正常溝通，因此要重新檢視在本屆政府加設的行政長官「短問短答」質詢時間的安排。行政長官無意改變一年四次的答問會，政府已通知立法會秘書處，行政長官將於明年1月16日出席2019/20立法年度的第二次立法會答問會，回應議員的質詢，希望屆時答問會能順利進行。
【21:44】特首林鄭月娥上任後曾承諾，加強與立法會溝通，並提出每月一次到立法會出席30分鐘的「短問短答」的「行政長官質詢時間」，同時她會繼續出席每季的特首答問大會。不過，行政署去信立法會，以林太出席立法會曾受到擾亂為由，要「重新考慮」會否再出席短問短答環節，故表明未能提供今個立法會會期（至明年7月）的短問短答環節時間表。
立法會指出，政府已通知立法會秘書處，鑑於行政長官向立法會發表2019年施政報 告及2019年10月的行政長官答問會受到嚴重擾亂，政府正重新考慮每月一次的行政長官質詢時間，會否仍是行政長官回答議員質詢的有效平台。因此，政府未能就本立法會會期內的行政長官質詢時間建議任何時間表。
至於一年四次的答問大會，政府提出2020年1月16日星期四上午10時30分至中午12時舉行，惟政府註明「仍須視乎當時情況而定」。
翻查資料，林鄭月娥今年5月初曾於立法會上稱，除了一年出席4次答問大會外，亦每月一次到立法會接受議員30分鐘的質詢，「這是體現行政長官與立法會的互動和緊密溝通，亦讓我有機會直接聆聽和跟進議員的訴求」。
今年10月林鄭月娥宣讀施政報告期間，民主派議員在會議上高呼「五大訴求，缺一不可」、「林鄭下台」和「追究警暴」等口號，並播放警方在反修例示威中發射催淚彈的聲響、民眾驚叫聲，主席梁君彥其後宣布休會，林鄭月娥改為以視像發表施政報告。翌日的答問會，民主派有議員高聲抗爭打斷林鄭月娥發言，會議兩度暫停，13名民主派議員先後被逐離開會議廳，林鄭月娥僅回應了3名民建聯議員的提問。
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