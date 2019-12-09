5男子被控管槍械彈藥等押後明年2月再訊　首被告投訴被警拳打腳踢 (20:39)

相關報道：5男子被控管槍械彈藥等提堂 警法院外持槍戒備

5名被告依次為報稱無業的黃振強（21歲）、工程人員吳智鴻（23歲）、公開大學學生張俊富（22歲）、報稱無業的張銘裕（20歲）、IVE學生嚴文謙（21歲）。

控方庭上透露，警方從首被告手機中取得Telegram對話截圖，顯示他曾與次被告討論使用槍械及炸藥，對話包括「用咗炸藥先」、「起碼射10個8個」、「有槍手會用步槍」、「9呯」、「槍手聽日會試槍」、「第一波行動盡殺」等。

控方又從對話中取得兩幅地圖，顯示有人曾部署於昨日民陣遊行在灣仔軒尼詩道一帶，放置兩個炸藥及設一個槍手。

據了解，警方一直追緝5人，於昨日凌晨在灣仔克街的Airbnb民宿拘捕第一、四、五被告，他們當時正在睡覺，身邊放有避彈衣陶瓷板；其後再於第二、三被告寓所拘捕兩人。

代表首被告的律師投訴稱，首被告被捕時，警員關上其房間燈光，對他拳打腳踢、掌摑他和掩其口，強迫他把手機解鎖，首被告於錄影會面的內容，為遭警方使用武力、威嚇及誘使後所說。辯方又說，與首被告會面時，首被告在哭泣，且有傷勢，要求律師為他拍照及求醫驗傷。辯方提及有關投訴時首被告一度哭泣。

第一至三被告不准保釋，由懲教署看管；第四、五被告分別獲准以8000元及1萬元保釋，其間不得離港及守宵禁令。案件押後至明年2月18日再訊，予警方作進一步調查，包括翻看閉路電視片段、作軍火、基因及指紋鑑證，以及檢驗疑製作避彈衣的陶瓷板。

其他報道：私隱專員調查報告：環聯網上認證程序存4漏洞 違保安原則

其他報道：水痘帶狀皰疹病毒試劑不準確 醫管局：兩批次已停用約411人受影響

其他報道：21歲內地農夫運4.2公斤液態可卡因 港機場被捕