淘大傷人案　律政司檢控官沒出庭由檢控主任臨時接手　官斥「唔妥當」 (20:12)

裁判官將案件押後至明年1月6日，以待控方考慮和其他涉案人士的案件合併，其間被告繼續還押。

本案早前提堂，由律政司委派的男檢控官代表控方，今午他沒有出現，由觀塘裁判法院的女檢控主任負責案件。控方甫開庭時稱，警方10月至11月拘捕和本案有關的6人，希望將案件押後，以考慮合併案件。署理主任裁判官徐綺薇詢問該6人是否正式被起訴，女檢控主任回答：「我唔知，我啱啱接手。」她表示，要向熟悉此案的律政司檢控官索取意見，徐官隨即要求她解釋，為何該律政司檢控官沒有親自出庭。

休庭約20分鐘後，女檢控主任表示，警方案件主管上周一（2日）在便箋稱律政司男檢控官將會到庭，是雙方溝通有誤會。徐官遂下令案件主管，即有組織罪案及三合會調查科高級督察袁志恒，在7日內向法庭提交書面解釋。

徐官又指出，該律政司檢控官最清楚案件的來龍去脈，卻缺席聆訊，批評「做法好唔妥當」，亦命令他交書面解釋。

至於警方近月拘捕的6人，控方透露他們未被正式起訴，其中5人保釋，另一人已拒絕保釋，暫獲無條件釋放。徐官指出，一旦合併案件或轉至區域法院處理，本案被告很大可會繼續還押，直言情況不理想。辯方亦提出被告面對的5項控罪有重疊成分，徐官着控方記錄在案。

地盤工人石朗天（28歲）被控一項傷人、兩項非法集結及兩項襲擊致造成身體傷害共5罪。他被控於9月14日於淘大商場連同他人非法及惡意傷害女子X；在淘大商場扶手電梯和地下非法集結；另連同他人襲擊男子Z和女子Y。

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