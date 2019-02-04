水痘帶狀皰疹病毒試劑不準確　醫管局：兩批次已停用約411人受影響 (19:32)

醫管局已即時停用有關批次試劑，轉用其他批次，同時追蹤可能受影響的血液樣本，經審視後發現轄下屯門醫院、香港兒童醫院及九龍西醫院聯網曾使用有關批次的試劑，涉及約411人。

當中屯門醫院及香港兒童醫院已覆驗249名病人的樣本，證實化驗結果並無偏差。另外九龍西醫院聯網的162個化驗樣本，包括11名病人，院方已安排9名病人返回醫院再次抽血化驗，另外有兩名病人因早前已進行其他測試，所以毋須再作化驗。

至於151名與入職體檢及接觸追蹤有關的公立醫院職員，院方會陸續聯絡有關員工再次抽血化驗，如有需要會按既定防疫安排，替有關員工補種水痘疫苗。

醫管局稱，會繼續與試劑生產商跟進，同時與衛生署緊密聯繫跟進最新發展。

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