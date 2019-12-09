工展會明開鑼　入場須安檢禁帶政治宣傳品　商戶料人流少三成 (19:22)

廠商會第二副會長徐晉暉表示，基於今年香港社會不穩，明白市民會憂慮，但也希望繼續舉辦一個開心的活動，希望大家能有「和理心」，「平平淡淡，安安全全地享受購物」。

有別於以往於周六開幕，今年工展會於周二開幕，開幕禮亦不邀請官員、嘉賓及傳媒。徐晉暉表示，不邀請官員是廠商會的決定，「今年咁嘅環境，低調少少」。他又說，仍會歡迎不同黨派人士及官員到工展會購物。

廠商會行政總裁楊立門形容現在是「非常時期」，廠商會內部經過多番討論，最後決定繼續「去馬」。楊立門又解釋，如在展期中途遇大型示威，令交通受阻，則會考慮是否需關門。

楊立門指出，會場內加強了保安措施，進場須接受「入場安全檢查」，具攻擊性或危險物品、具政治色彩的宣傳品、非飲用液體等將禁止攜帶入場。保安人手比過往增加一倍，場內滅火筒數量亦增加。不過，楊立門又說，只要入場者不張貼具政治色彩的單張，以及不滋擾他人便可。徐晉暉表示，廠商會要求展商把剪刀或刀類商品放在一般人觸碰不到的地方，也不能開封。

美味棧董事總經理佘瓊峰表示，反修例運動至今6個月，影響很多人「搵唔到食」，其公司的兼職員工說希望今年繼續參展，令他們能餬口。他預計今年人流比去年少三成，「再少就好嚴重啦，生意一定不會比去年好，視乎運動是否仍會繼續，如果沒有（繼續）應該會比較好，有就應該會不堪入目」。

今年工展會將於明日至12月31日，上午11時至晚上8時（12月31日至下午6時完結）於維園舉行。門票從去年12元減價至今年8元。

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