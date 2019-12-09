警天平邨拘12人包括6學生1教師　涉非法集結管有攻擊性武器 (19:01)

據悉，警方凌晨約2時15分於上水一帶巡邏期間，發現有人在天平邨一停車場形迹可疑，遂上前截查，檢獲一批已裝上釘的膠管及三罐白電油。警方經初步調查後，以涉嫌非法集結及藏有攻擊性武器拘捕10男2女，年齡介乎14至39歲。被捕男女現正被扣留調查。案件交由大埔警區重案組第二隊跟進。

區議員：被捕教師非任教被捕學生

區議員劉其烽指出，被捕人中包括一名教師及至少4名就讀區內中學的學生，校長、主任及社工陪同家長到警署接觸被捕學生。據他了解，被捕教師與該批學生沒有關連，「唔係教佢哋，好明顯睇到係唔識」。他說，所有被捕人都是北區居民，事發時於天平邨商場聚集，部分人揹着背包，「佢哋無做任何嘢」。現時被捕人已有律師跟進，部分較年輕者正錄取口供，各人暫未獲准保釋。

郭嘉銓表示，對有教師及學生參與違法行為感到震驚，促請教育工作者不要鼓吹及縱容學生參與行犯罪活動，家長亦應留意子女行為。

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