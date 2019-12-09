休班警涉違例帶警棍離境　警稱已訓示並交還警棍 (18:17)

有記者問及把伸縮警棍帶離境的情況、涉及的罪名及警棍去向等，江永祥未有詳細回應，只表示涉事警員已交出警棍，經過訓示後已知悉不能把伸縮警棍帶離境。

據傳媒報道，警方稱機場警區在過去周日早上約9時27分接獲機場保安通知，進行安檢時，在一名離港旅客手提行李發現伸縮棍。警方接報到場後，證實離港旅客為休班警，屬合法管有有關伸縮棍。

另外，被問到有警員昨（8日）在遊行現場對市民及記者講粗口、甚示取笑民陣召集人岑子杰的性取向，江永祥承認在禮貌上有改善空間，但警員當時亦被市民用言語挑釁，「示威者也有說粗口」，他說，希望日後會「少些粗口，多些心心手勢」。

江永祥指出，由6月9日至今，警方扣拘捕了6022人，包括4474男及1548女，年齡由11歲至84歲，當中有2393名是學生，佔總被捕人數約四成。而過去周末共拘捕了37男及5女，年齡由14歲至63歲，涉及暴動、管有攻擊性武器等罪。

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