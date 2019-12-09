5男子被控管槍械彈藥等提堂　警法院外持槍戒備 (18:05)

警方有組織罪案及三合會調查科昨晨（8日）突擊搜查全港逾9個目標地點，搜出大批武器，包括手槍、子彈、軍刀等，並拘捕11人。其中5名20至23歲男子被控無牌管有槍械及彈藥、管有攻擊性武器或其他適合作非法用途的工具等罪名，今日（9日）在東區裁判法院提堂。旁聽者及記者均須接受安檢，法院外亦有衝鋒隊警員持長槍戒備。
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5名被告依次為報稱無業的黃振強（21歲）、工程人員吳智鴻（23歲）、公開大學學生張俊富（22歲）、報稱無業的張銘裕（20歲）、IVE學生嚴文謙（21歲）。5人同被控一項串謀有意圖傷人罪，控罪指出，他們於今年12月8日與其他人串謀非法及惡意傷害香港警務人員。
次被告吳智鴻另被控無牌管有槍械及彈藥、管有攻擊性武器及其他適合作非法用途的工具兩罪，他被指在其寓所內，管有一把手槍、4個彈匣、106發子彈、一把武士刀及兩把軍刀。
第三被告張俊富則另被控管有攻擊性武器及其他適合作非法用途的工具罪，他被指在荃灣致利工業大廈19樓D室，管有一盒爆竹、一盒煙花、11枝伸縮棍、一枝鐳射筆、4枝辣椒噴霧及一個裝有13件避彈衣陶瓷板的盒。
旁聽者及記者均須於法庭外接受警方安檢，身上及袋內物品須逐一檢查，包括錢包內卡片、衣物內口袋、背包等，警方使用金屬探測器檢查全身，以及出動爆炸品搜索犬戒備。旁聽者不得攜帶液體、雨傘、打火器等進入法庭，有記者的過濾呼吸器和頭盔亦須暫存在法庭外。
約30名警員下午3時許於法院大樓外戒備，有衝鋒隊警員持雷明登長槍，警方封閉法院外太安街路段。