5男子被控管槍械彈藥等提堂　警法院外持槍戒備 (18:05)

相關報道：O記搜港九11地點 檢手槍子彈拘11人 疑今午遊行用槍製造混亂嫁禍警員

5名被告依次為報稱無業的黃振強（21歲）、工程人員吳智鴻（23歲）、公開大學學生張俊富（22歲）、報稱無業的張銘裕（20歲）、IVE學生嚴文謙（21歲）。5人同被控一項串謀有意圖傷人罪，控罪指出，他們於今年12月8日與其他人串謀非法及惡意傷害香港警務人員。

次被告吳智鴻另被控無牌管有槍械及彈藥、管有攻擊性武器及其他適合作非法用途的工具兩罪，他被指在其寓所內，管有一把手槍、4個彈匣、106發子彈、一把武士刀及兩把軍刀。

第三被告張俊富則另被控管有攻擊性武器及其他適合作非法用途的工具罪，他被指在荃灣致利工業大廈19樓D室，管有一盒爆竹、一盒煙花、11枝伸縮棍、一枝鐳射筆、4枝辣椒噴霧及一個裝有13件避彈衣陶瓷板的盒。

旁聽者及記者均須於法庭外接受警方安檢，身上及袋內物品須逐一檢查，包括錢包內卡片、衣物內口袋、背包等，警方使用金屬探測器檢查全身，以及出動爆炸品搜索犬戒備。旁聽者不得攜帶液體、雨傘、打火器等進入法庭，有記者的過濾呼吸器和頭盔亦須暫存在法庭外。

約30名警員下午3時許於法院大樓外戒備，有衝鋒隊警員持雷明登長槍，警方封閉法院外太安街路段。

逃犯條例 相關報道︰

《壹週刊》記者「大三罷」採訪遇襲 警拘2人

反修例半年 市民鳳凰山頂迎日出【短片】

催淚彈惹釋二噁英疑慮 政府官員有不同回應【短片】

網民發起「大三罷」 旺角巴士遭按緊急死火掣 將軍澳拘4學生

【12．8遊行】岑子杰：不認為遊行人士需攻擊法院