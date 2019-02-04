來港追回逾900萬賭客借款　澳門賭場職員挾款潛逃囚5年 (16:00)

被告吳志明（55歲）被控於2018年8月6日在香港干犯4項盜竊罪，涉款914.7萬元。法官判刑時表示，事主相信被告，才讓被告協助取回巨款，但被告違反誠信，而本案未能找回大部分涉案金錢，屬加刑因素，考慮到被告認罪扣減部分刑期，終判囚5年。

控方案情指出，澳門一間賭場任職VIP賭廳推廣員的事主朱國新，主要負責介紹大陸客人到該賭廳賭錢，並開設一個賭場戶口，讓客人借錢換取賭博籌碼，事主從中抽佣。該些客人會把金錢存放在香港某些兌換店，事主再派人取回還款。

被告於2018年2月起擔任該項取款工作，取款後交還予事主，月薪約1.8萬元。同年8月6日，事主指示被告往香港，向兩間兌換店及兩人取4筆款項，分別為62.7萬元、80萬元、200萬元、572萬元，一共914.7萬元。事主同日傍晚致電被告，但被告關掉手機，令事主未能聯絡他，事主翌日報警。

事隔近一個月，警方在紅磡一麻將館查牌時，發現被告為顧客，遂拘捕他及在其身上搜獲7.4萬元現金、勞力士手表等。警方調查他租住的賓館，發現項鏈、手鏈、耳環等共價值10.7萬元的首飾，並有「遠東珠寶」、「周大福」等收據，被告承認以盜竊的金錢購買以上首飾。

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