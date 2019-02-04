11公院內科病房爆滿　明愛內科病牀佔用率達125% (15:06)

公立醫院踏入冬季服務高峰期，醫管局今日（9日）繼續公布公立醫院急症室服務及住院病牀使用率，昨日（8日）有11間公立醫院內科病房爆滿，其中明愛醫院內科病牀佔用率高達125%。
醫管局指出，昨日整體內科病牀佔用率達108%，其中明愛醫院佔用率最高（125%），其次為伊利沙伯醫院（122%），之後為博愛醫院（121%）、東區尤德夫人那打素醫院（117%）、將軍澳醫院與基督教聯合醫院均是114%、屯門醫院（110%）、仁濟醫院（105%）、廣華醫院（104%）、威爾斯親王醫院（103%）、雅麗氏何妙齡那打素醫院（102%）。而昨日急症室求診人次為5160，比前日（7日）少230人。
衛生署提醒市民，聖誕及新年假期將至，市民須時刻注意個人、食物及環境衛生，並及早接種相關疫苗，以預防各常見及旅遊相關傳染病。由於人體在接種疫苗後需約兩星期產生抗體，市民應及早在冬季流感季節來臨前接種流感疫苗，加強個人保護。
相關報道：
【大雪．二十四節氣】中醫教路：冬天忌過度保暖出大汗 肉桂生薑檸檬水驅寒暖胃
相關字詞﹕醫管局 公立醫院 冬季服務高峰期 急症室服務 住院病牀使用率 內科病房爆滿 冬季流感 接種疫苗 流感疫苗 編輯推介