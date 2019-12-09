14歲女童遭「繼父」性侵　被告認兩項非禮罪 (13:30)

現職物業管理的59歲被告承認兩度非禮14歲女童X，法官將案件押後至明年1月6日，以待索取被告心理學家報告，及X的創傷報告後判刑。

案情指出，來自單親家庭的女童X與母親共居，其母2015年與已婚的被告發展婚外情，被告自2016年起不時前往X家留宿，X會稱呼被告「爸爸」。直至今年2月底，X參與校內性教育工作坊時，才向社工透露遭被告性侵，終報警處理。

X在會面錄影中向警方表示，被告最少兩次性侵她。一次發生於2017年，被告趁X在浴室吹頭時，從後摸她乳房，更脫褲用陰莖磨擦X臀部。

另一次則發生在今年1月，被告趁X睡覺時，上下其手非禮她，更吻她乳房。被告被捕後在警誡下亦承認，曾出於衝動摸X乳房；及趁X睡覺時曾掀起其被鋪，看見她沒穿褲子，承認或曾摸過她私處。

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