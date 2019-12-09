新居屋今揀樓　何文田冠德苑高層「樓王」半小時已被選 (12:55)

林太屬白田邨重建戶，今期居屋心儀冠德苑A座的高層單位，打算一家四口入住。她表示，舊居只有300多呎不夠住，「個仔沒有房間」，故希望選到500多呎的單位。她指何文田高層單位向南又開揚，空氣好，但亦擔心該屋苑單位屬熱門，待下午揀樓時已被選光。

溫太屬白田邨重建戶，選中何文田高層大單位，將與兒子共住。問及樓價如何，她表示「又不是炒樓，樓價不關我事」，有樓住便可以。她認為何文田「好住又方便」。

今期居屋6個新屋苑包括何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、葵涌尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑及沙田旭禾苑，合共4871個單位，以及沙田嘉順苑、元朗屏欣苑、梅窩銀蔚苑和銀河苑、觀塘彩興苑5個屋苑的33個重售單位，樓價介乎150多萬元至約530萬元。

其他報道：BNO申請續領常見4問題：所有人需副簽？必須遞交出世紙？住址證明只限政府信？遺失BNO可補領？

其他報道：收起搖滾唱鄧麗君 「Band友」老區突圍 觀塘撼贏陳振彬 下年目標派歌上台贏叱咤

其他報道：美加回收舊電腦 翻新轉售亞洲 換硬碟裝Win10保養1年 二手機重獲新生