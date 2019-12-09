【12．8遊行】岑子杰：不認為遊行人士需攻擊法院 (10:58)

岑子杰表示，《禁蒙面法》違憲的司法覆核成功後，惹起中方批評，本港法庭被指無權解釋香港法律是否符合基本法，變相被剝削司法覆核的權利。他指出，法院是法治的重要一環，看不到示威者有甚麼理據燒法院。

至於有人在法院寫上「法治已死」的字句，岑子杰認為，只有政府破壞法治，他指警察現時犯法不會被檢控，但香港保持「三權分立」，司法部門仍然獨立，即使法院的每一個判決未必盡如市民心意，但法院是保持中立。

對於昨日遊行較原定時間提早結束，岑子杰解釋，未起步前警方已舉黑旗，晚上又於終點砵典乍街佈防，另有大批防暴警於中環皇后大道中與畢打街交界下車，認為有關舉動是蓄意挑釁市民和製造恐慌。他稱，昨晚協助人群疏散時曾被警員指罵是「死基佬」，留意到前線警員的情緒失控，為確保參加者安全，決定提早結束遊行。

另外，岑子杰回應昨日政府聲明，指政府稱願意謙卑聆聽香港人的意見，但只譴責暴力，對五大訴求、獨立調查委員會隻字不提，是依然故我，繼續不理民意的態度。

相關報道︰

人民日報：遊行大致和平有序 港人以自己言行表達厭倦暴力

人海再現爭五訴求 政府聲明隻字未提 民陣：80萬人遊行 警稱高峰18.3萬

稱警嘲基佬曱甴 民陣批刻意挑釁 封鎖橫街防「走偏」 槍指紙皮婦