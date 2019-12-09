《壹週刊》記者「大三罷」採訪遇襲　警拘2人 (16:26)

【14:40】一名《壹週刊》記者今早7時20分於港鐵黃大仙站採訪「大三罷」行動期間，與一名54歲羅姓男子及一名21歲黃姓女子因拍攝問題爭執，其後遭二人推撞及以手襲擊。糾纏期間，記者手部受傷、相機被損毀，事後送往伊利沙伯醫院治理。警方接報到場，經初步調查，以涉嫌普通襲擊及刑事毀壞拘捕羅，另以涉嫌普通襲擊拘捕黃，案件交由黃大仙警區刑事調查隊第四隊跟進。

《壹週刊》發聲明譴責暴徒針對記者行使暴力，妨礙香港新聞自由。聲明指，不容任何人以暴力干擾記者採訪，使香港蒙上暴力恐嚇陰影，《壹週刊》將保留對暴徒的一切追究權利。

【14:00】沙田新城市廣場內中國移動被人破壞，有警員持盾到場調查。

【13:30】多名防暴警於沙田源禾路截查8名年輕男女，大部分人身穿黑衣及戴上口罩，其中一名女子被帶走。

【10:39】上午7時許，有黑衣人於將軍澳尚德邨以雜物堵路，防暴警及便衣警到場拘捕，帶走數名黑衣人。寶林邨候任區議員馮君安表示，據他了解共有4學生被捕，他們已自行尋求律師協助，事件交由律師跟進。

【09:30】藍田啟田廣場外，警察拘捕一名白衫青年，暫未知原因。

【09:00】十多名示威者在藍田啟田廣場外堵路，警察於10分鐘後趕到，未有拘捕任何人。

【08:45】黑衣人於旺角彌敦道「快閃」，有人跑出馬路，於多部行駛中的巴士間穿梭，按下巴士的緊急死火掣，數部巴士其後無法啟動，司機安排10數名乘客轉乘另一班車。

【08:00】港鐵油塘站往黃埔方向，有市民嘗試阻礙列車車門關上，但因人數不足，列車於關門3次後開出。

【08:47】上午7時，深水埗長沙灣政府合署對開、長沙灣道及欽州街各有4名防暴警戒備。旺角彌敦道及亞皆老街則有警車兜圈巡邏，警員未有落地，氣氛平靜。