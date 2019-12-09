催淚彈惹釋二噁英疑慮　政府官員有不同回應【短片】 (12:00)

【12月04日】

勞工及福利局長羅致光：社署沒有就資助或非資助安老和康復服務單位內服務使用者和職員受到催淚氣體影響的人數作統計。燃燒一般垃圾，特別是路邊膠欄杆，因其聚氯乙烯（PVC）含量相當多，所產生二噁英比燒任何其他東西更多，是數以百倍計。參考文獻，催淚煙產生二噁英是絕無僅有，甚至大家去燒烤所產生的二噁英，都遠遠高過催淚煙。

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【11月20日】

食物及衛生局長陳肇始：警方稱不會公開催淚彈成分，以免影響行動部署；經內部研究及諮詢專家，未見文獻顯示使用催淚煙會引致二噁英中毒。催淚彈燃燒時間短，產生的氰化物很快會在空氣消散。根據環保署數據，個別日子因有縱火，當區懸浮粒子濃度超標，有數小時上升至高於當日正常水平兩倍。

環境局長黃錦星：綜觀世界各地，二噁英的最大源頭是燃燒垃圾，其次是山火，而香港近期有示威者燒雜物、店舖，其燃燒的範圍、時間及溫度正是釋出二噁英的「好大的源頭」。

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【11月26日】

政務司長張建宗：警方每次使用催淚煙後，當局派出食環署及路政署人員清理路障的同時，亦安排洗街車到場。我們是做得十分仔細，「真係用好猛力嘅水周圍去清，街係洗得好乾淨」。衛生署亦有清洗指示。

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【08月06日】

保安局長李家超：警方使用催淚煙考慮充分，目的包括確保示威者與警員有安全距離和避免雙方肢體碰撞，從而減少大規模的傷害，以及配合警方其他行動；若使用催淚煙的位置附近有其他住戶，警方會盡量廣播或經傳媒提醒居民關窗，以減少催淚煙引起的不適。

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