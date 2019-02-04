BNO申請續領常見4問題：所有人需副簽？必須遞交出世紙？住址證明只限政府信？遺失BNO可補領？ (11:05)

BNO續領常見4問題

1. 所有申請均要副簽？副簽有什麼需要注意？

在網上申請續領BNO過程中，申請人付款前會被告知是否需要副簽。根據部分過來人的經驗，需要副簽估計是BNO過期太久或新舊照片的容貌轉變很大，故需要副簽證明申請人的身分。

個案一：70後莊先生，BNO於2003年到期後沒續領，需要副簽，他估計是新舊照片的樣貌差異大。

個案二：80後何小姐，BNO於2004年過期後沒續領，毋須副簽。

個案三：黃先生的BNO逾期超過20年，需要副簽。

如申請人需要副簽，完成網上付款後，系統會提醒申請人須下載及列印副簽聲明表格，交給副簽人填寫個人資料及簽署。申請人須把副簽人的簽署紙本（hardcopy）及副簽人護照附相片一頁的彩色影印本，連同申請文件一併寄回英國護照署。

副簽人的要求：

‧必須認識申請人2年或以上，與申請人並非家庭成員、戀人及同住關係

‧18歲或以上、持有英國護照（包括持有有效BNO的人）或歐盟護照

‧官方認可的專業人士，如會計師、律師、註冊護士、教師、社工、新聞工作者等 【詳情】

2. 申請人必須遞交出世紙、父母結婚證書？

BNO續領所需的文件因人而異，所有人均需提交以下4項基本文件，部分申請人或需要額外提交個人出生證明、父母結婚證明、父母出生證明等。

BNO續期所需4項基本文件 【詳情】

‧舊BNO護照（未剪角）

‧香港永久性居民身分證雙面彩色影印副本

‧現時持有任何尚未過期之其他國家護照的全彩影印本（包括封面封底，及空白頁在內的每一頁）

‧住址證明文件正本

個案分享：有申請人與兄弟姊妹一同申請續領，同一封郵件內載有姊弟兩人的申請文件及相關證明（如父母結婚證書）；亦有個案是公司多名同事找老闆作副簽人，這幾名同事把申請所需文件放在獨立的信封內，再以同一封郵件寄出，節省郵費。

3. 住址證明只限政府信？

根據英國護照署網站，申請人提交的住址證明須為12個月內清楚顯示申請人姓名及地址，並要求信件須由僱主、政府部門寄出，或是簽證或居留許可、教育紀錄 (如學校報告)、移民文件，都是許可的住址證明文件。

個案分享：莊先生表示，在電子化的時代，要找到紙本的住址證明實在不容易。而網站列明只接受上述機構發出的住址證明，因此他推論銀行、電訊商等商業機構發出的帳單未必能成為住址證明，為免冒險拖延申請進度，最終找到稅務局的信件作住址證明。不過，亦有個案何小姐以匯豐銀行月結單作住址證明，成功申請續領BNO。

4. 遺失BNO仍可補領？

申請續領BNO之前，申請人需要先回答系統10條問題，其中第4條問到：「Is your passport lost or stolen? 」（你的護照是否已遺失或被盜？）如BNO已遺失，就要答「Yes」（是），系統會指示申請人必須先報失。【報失BNO：www.gov.uk/report-a-lost-or-stolen-passport】

BNO申請續領基本4步驟：

1. 進入「申請英國護照的網站」[英國護照署網站]，申請人須先回答10條選擇題。

2. 系統會指示你「申請護照」 (apply for a passport)，按「繼續」後，再按指示上載照片（注意相片規格），填寫姓名、出生日期、英國國民（海外）護照號碼等個人資料。

3. 以信用卡網上繳付護照費用：105.86鎊（約1089港元，34頁），115.86鎊（約1192港元，50頁）。

付款後，申請人會獲發附有參考號碼（application reference）的收據，提示申請人準備所需文件，亦可隨時登入查看申請。申請人亦可選擇以電郵或短訊接收信息，以便追蹤申請進度。

4. 寄送文件：完成網上申請後，申請人可以快遞或空郵掛號形式把文件寄到英國護照署。

個案分享：莊先生以空郵掛號郵寄文件，約需2星期。他提醒，在網上提交申請後，須盡快郵寄所需文件。他透過電郵及手機短訊接收申請進度的信息，如未遞交文件、申請獲批核都會收到通知。整個BNO申請過程約於6星期內完成。若延遲遞交所需文件，即使已付款也有可能被取消續領申請。

BNO申請網址：www.gov.uk/overseas-passports

報失BNO：www.gov.uk/report-a-lost-or-stolen-passport

BNO副簽人要求：countersigning passport applications and photos

BNO所需基本文件：線上申請注意事項

BNO相片規格：www.gov.uk/photos-for-passports

文：何芍盈

BNO 相關報道：

英民調：46%人贊成予BNO居英權利