反修例半年740大學生被捕　理大180港大140中大120人 (23:58)

據警方資料，由6月9日至本月5日，共拘捕近5980人，被捕學生累積逾2380人。9月開學後，被捕學生佔被捕者比例逾四成；比開學前近兩成半比例上升。

以被捕者就讀大學分佈來看，理大有最多學生被捕，近180人。理大上月底解封後，校長滕錦光曾稱校方成功勸離46名理大生。理大教職員工會副主席朱偉志稱，反修例風波以來，警方濫捕以誇大整體大學生參與運動人數，他以理大圍封事件為例，警方突然封鎖校園繼而將事件定性為暴動，拘捕離開的人，質疑被捕學生數字有「水分」。他又關注大學對被捕學生的支援，認為各大學應公開交代對被檢控但未被定罪學生的處理。

對於警方半年來拘捕近6000人，民權觀察成員王浩賢認為，政府以嚴刑峻法拉人告人，並非解決爭議的方法，警方拘捕眾多年輕人，反而會構成重大社會成本。他續稱，警方的濫捕，只會種下市民對政府及警方反感的禍根，認為政府應直接回應市民訴求，方可解決目前社會問題。

被捕大學生人數（6月9日至12月5日）：

大學／拘捕人數／檢控人數

理大／近180／近20

港大／逾140／近30

中大／近120／逾30

城大／逾100／逾10

浸大／約90／逾15

公大／逾40／約10

嶺大／逾30／近10

科大／逾20／近5

教大／逾15／約1

總數：約740人被捕、約130人被檢控

資料來源：警方提供

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