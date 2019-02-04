反修例半年740大學生被捕　理大180港大140中大120人 (23:58)

因反修例示威被捕的人，不少是學生，11月發生中大「二號橋衝突」及理大圍封事件後，被捕學生人數進一步上升。警方消息透露，8間資助大學及公大的被捕學生人數，由6月9日起已累積約740人，最多人來自理大（近180人），其次是港大（逾140人）及中大（近120人）。
據警方資料，由6月9日至本月5日，共拘捕近5980人，被捕學生累積逾2380人。9月開學後，被捕學生佔被捕者比例逾四成；比開學前近兩成半比例上升。
以被捕者就讀大學分佈來看，理大有最多學生被捕，近180人。理大上月底解封後，校長滕錦光曾稱校方成功勸離46名理大生。理大教職員工會副主席朱偉志稱，反修例風波以來，警方濫捕以誇大整體大學生參與運動人數，他以理大圍封事件為例，警方突然封鎖校園繼而將事件定性為暴動，拘捕離開的人，質疑被捕學生數字有「水分」。他又關注大學對被捕學生的支援，認為各大學應公開交代對被檢控但未被定罪學生的處理。
對於警方半年來拘捕近6000人，民權觀察成員王浩賢認為，政府以嚴刑峻法拉人告人，並非解決爭議的方法，警方拘捕眾多年輕人，反而會構成重大社會成本。他續稱，警方的濫捕，只會種下市民對政府及警方反感的禍根，認為政府應直接回應市民訴求，方可解決目前社會問題。