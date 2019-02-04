警半年發1.6萬催淚彈　民權觀察批「如軍事行動」　監警會成員：驚訝但體諒 (23:34)

據警方資料，警方自6月9日行動以來，至本月5日，177日共發射近1.6萬枚催淚彈，即平均每日發射約90枚；橡膠彈亦使用約萬枚，布袋彈及海綿彈則各約2000枚。

民權觀察成員王浩賢批評，「香港警察使用催淚氣體的規模及數量，就有如軍事行動」，令許多無保護裝備的無辜市民受害。他亦批評政府一直拒絕公開催淚彈成分，即使立法會議員要求，警方亦以行動原因拒絕，他認為這有違人權及資訊自由。

有不願具名監警會成員知悉警方半年內使用近1.6萬枚催淚彈及過萬枚橡膠彈後，表示驚訝，「咁多！真的瘋了」，但他表示，體諒及理解警方情況，因為在不少示威中，警力不足以應對大量示威者。據他了解，常會出現數十警員面對數百、以至上千示威者情況，「難以埋身肉搏」，而為驅散人群，除了使用催淚彈，可用的武備選擇不多。

該名成員亦說，警方過去半年有否濫用彈藥值得商榷，認為警方需要思考未來是否要繼續大量使用催淚彈。

警方半年行動彈藥數字（6月9日至12月5日）

催淚彈﹕近16,000枚

橡膠彈﹕約10,000枚

布袋彈﹕近2000枚

海綿彈﹕近1900枚

資料來源：警方提供

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