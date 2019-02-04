【12．8遊行】店舖如常營業　店員：只要警察不武力驅散　不會提早落閘 (18:15)

位於駱克道的手機用品店向示威者提供口罩，店員魏先生表示，過去每當警察驅散示威者，都要提早落閘，「如果警察放催淚彈，街上會沒有人，遊客都走，生意跌接近100%」。對於生意的影響，他認為目前經濟環境轉差，但「持續耐啲好啲」，期望租金回落至正常水平，令營商環境好轉，使仍有心做生意的人能經營下去。

另一間位於駱克道的手機用品店職員余先生表示，生意額與去年同期對比差一半，上月港鐵提早關門令客流量減少，加上內地客數量大減，「過去半年，生意只是剛好收支平衡或虧蝕少少，有2、3個月都是虧蝕」。對於如何解決社會困局，他認為目前問題難以解決，「生意很難做，兩邊（示威者及政府）都落不到台」，他形容目前生意是「吊緊命」，如情況繼續惡化，不排除結業。

銅鑼灣蛇王二燒臘飯店經理羅先生表示，如果警方發射催淚彈就要落閘，他指過往有示威活動，店舖會於傍晚6、7時關門，但目前「進化」到警察驅散1、2小時後重新營業，「仲會有少少生意做」。他指出，過去半年整體生意跌三成，「過去10多年主要做遊客生意，大部分內地客」，遊客減少影響營業額。他期望政府官員運用智慧，解決社會矛盾。

另外，有服裝店店員表示，自7月開始生意額下跌，店主已決定清貨結業，她擔心經濟環境轉差，難以再找工作。她表示，在銅鑼灣除了經營困難，還要承受警方的催淚彈，「眼淚鼻涕一起流」，相當難受。

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