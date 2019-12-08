【12．8遊行】攜5歲子遊行　母：不想兒子活在極權社會 (17:57)

民陣遊行獲發不反對通知書，有家長帶同子女一家大小參與。來港6年的劉小姐帶同5歲半兒子現身維園，她說，今次難得合法遊行，便與兒子參加，認為今日主打「和理非」，現場不少人扶老攜幼，有信心不會發生大衝突。

劉小姐表示，來港後才感受「民主自由」可貴，她與丈夫都支持示威活動，甚至曾為此與老爺、奶奶爭執，被反問「你自己都是大陸人，為何不愛國」。她說，反修例運動讓她感覺中央對港府鉗制加劇、警暴問題及言論自由空間收窄，「不能接受香港走向內地化，也不想兒子活在極權社會」，為了下一代著想，一定要繼續爭取五大訴求。

另外，劉氏夫婦帶同9個月大兒子參加遊行，劉太說「今次人數（遊行）好重要」，她稱反修例運動持續半年，政府仍不回應市民訴求，「完全是鐵板一塊」，希望重現6月百萬人遊行效果，以示民憤未因區選民主派大勝而平息。

劉太稱，擔心入夜後會有警民衝突，考慮到兒子年紀太小，遊行後會離開。

逃犯條例 相關報道︰

【12．8遊行】不斷更新

【12．8遊行】派140盒士多啤梨 水果商拒透露店名：有緣會幫襯到

O記搜港九11地點 檢手槍子彈拘11人 疑今午遊行用槍製造混亂嫁禍警員

兩月全港880地點被「裝修」 本報觀察1.8公里彌敦道 每14舖1圍封

大學保安嚴限出入 記者止步