【12．8遊行】市民舉手機沿途亮燈光　防暴警水炮車中環戒備【短片】 (18:27)

【18:17】遊行隊伍仍在灣仔、金鐘往中環前進，參加者高舉手機，亮起燈光。

【17:30】金鐘樂禮街有黑衣人聚集，防暴警以閃光射向黑衣人，黑衣人亦以閃光電筒照射，警方一度舉黑旗，其後收回，未有施放催淚彈。之後防暴警開咪呼籲現場的人繼續往上環方向前進。

【17:15】銅鑼灣百德新街有人擲雜物出馬路，警再舉黑旗。立法會議員郭家麒在場調停。

【17:10】警方水炮車及裝甲車駛至中環德輔道中，在中環街市附近戒備。

【17:01】遊行隊伍的龍尾已經離開維園。

【17:00】灣仔一條行人天橋上，一名防暴警向現場遊行市民舉不文手勢、「扮牛角」。

【16:58】在銅鑼灣百德新街，多名市民要求警方開路，有人湧向封鎖線前，防暴警隨即威脅會使用胡椒噴霧，並先後舉起藍旗及黑旗警告，市民其後後退。

【16:51】銅鑼灣崇光百貨（SOGO）對開有遊行女子不適倒地，需要義務急救員協助。據現場糾察表示，該女子與坐輪椅的丈夫參與遊行，疑因現場太多人而哮喘病發作。義務急救員稱她現時情況穩定，正等候救護車。

【16:42】民陣重複提醒參加者，終點沒有集會，希望大家和平散去，但有大批參加者停留在德輔道中及畢打街交界。

【16:31】防暴警在恆生總行外組成防線攔路，遊行市民停在環球大廈。

【16:30】遊行市民扶老攜幼 拉起「市民蒙面林鄭蒙心」巨型直幡

遊行隊伍抵達中環遮打道及德輔道中交界，並向上環方向繼續前進。

有不少參加者戴上黑色口罩，包括一家大細和長者，眾人不時高叫「香港人加油」等口號，並齊聲高唱《願榮光歸香港》。人潮中，有人拉起印有「市民蒙面林鄭蒙心」的黃色巨型直幡。

在銅鑼灣，怡和街有不少店舖照常營業。在港鐵灣仔站外，一名身穿黑衣的遊行參與者行經時，向天橋上的防暴警作出「畀心」手勢。

【16:05】遊行隊伍的隊頭已到灣仔，維園仍有大批人等候出發。

【15:35】警方在各連接灣仔告士打道的內街佈防，包括盧押道、柯布連道與謝斐道交界，部分警員蒙面。於菲林明道與謝斐道交界天橋下，駐守的警員有展示行動呼號藍卡；防暴警在上址截查最少5名年輕男子，眾人其後獲放行。

【15:23】銅鑼灣高士威道兩旁有大量市民等候加入遊行隊伍。

【15:15】遊行隊伍已佔用銅鑼灣軒尼詩道6條行車線。「守護公義基金」於灣仔站軒尼詩道對開播放《願榮光歸香港》，並高叫口號，現場聚集過百人，防暴警在天橋上戒備。

【15:10】警方指出，有情報顯示，激進分子計劃於遊行時用槍械襲擊或嫁禍警務人員，傷及無辜市民，呼籲遊行人士以和平方式進行示威，並留意自身安全，如發現可疑物品，應立即離開，在安全地方暫避，並通知在場糾察或報警。

【15:01】遊行起步，除了民陣召集人岑子杰，民主黨創黨主席李柱銘、公民黨立法會前議員吳靄儀、藝人黃耀明等領頭拉橫幅。

【15:00】灣仔警察總部對出金鐘道及皇后大道東交界已封。由警總至銅鑼灣鵝頸橋，謝斐道每個路口有10至30名防暴警戒備。另外，告士打道停泊多輛衝鋒車、載着警員的私家車及小型貨車。

【14:43】民陣召集人岑子杰於遊行起步前接受訪問，對於警方較早前在波斯富街舉黑旗，他表示早前與警方高層開會時對方曾承諾會克制，民陣會盡力確保遊行能和平進行。

【14:25】科大生周梓樂逝世一個月，有遊行參加者於維園草坪為周梓樂及反修例運動中死傷者默哀1分鐘。

【14:20】銅鑼灣波斯富街一帶有數十名示威者指罵警員，防暴警舉黑旗警告。

【14:00】金鐘政府總部外，海富中心天橋及通往立法會天橋均有防暴警戒備，當中包括約10名懲教署特別任務警察。政總及立法會外設有高身水馬。鄰近商場如金鐘太古廣場（Pacific Place）、統一中心等現時照常營業，但保安人手明顯增多。

【14:21】日本人盼親睹港示威 稱害怕香港警察

來自日本的勝部在維園高舉日本旗，他不諳英語及中文，受訪時與記者用網上即時翻譯器及簡單日文對談。他說，香港的問題是世界的問題，全世界的人都要一同面對。他表示，昨日到達香港，參加完遊行後明日便回國，他有感日本電視台「向中國傾斜」，故在YouTube看了很多香港示威片段，希望可親眼看一次香港的示威。他稱，因言語不通感擔心，尤其害怕香港警察。

【13:40】下午約1時半，港鐵銅鑼灣站近維園出入口已擠滿人群，部分人從行人路走出記利佐治街進入維園。

另外，以往多次遊行集會警方均會在港鐵香港站、中環站及銅鑼灣站內外佈防。記者下午1時許到現場觀察，暫未見警方在車站內佈防。