【12．8遊行】人潮佔用銅鑼灣6條行車線　維園大批人仍等待出發 (16:08)

【16:05】遊行隊伍的隊頭已到灣仔，維園仍有大批人等候出發。

【15:35】警方在各連接灣仔告士打道的內街佈防，包括盧押道、柯布連道與謝斐道交界，部分警員蒙面。於菲林明道與謝斐道交界天橋下，駐守的警員有展示行動呼號藍卡；防暴警在上址截查最少5名年輕男子，眾人其後獲放行。

【15:23】銅鑼灣高士威道兩旁有大量市民等候加入遊行隊伍。

【15:15】遊行隊伍已佔用銅鑼灣6條行車線。「守護公義基金」於灣仔站軒尼詩道對開播放《願榮光歸香港》，並高叫口號，現場聚集過百人，防暴警在天橋上戒備。

【15:10】警方指出，有情報顯示，激進分子計劃於遊行時用槍械襲擊或嫁禍警務人員，傷及無辜市民，呼籲遊行人士以和平方式進行示威，並留意自身安全，如發現可疑物品，應立即離開，在安全地方暫避，並通知在場糾察或報警。

【15:01】遊行起步，除了民陣召集人岑子杰，民主黨創黨主席李柱銘、公民黨立法會前議員吳靄儀、藝人黃耀明等領頭拉橫幅。

【15:00】灣仔警察總部對出金鐘道及皇后大道東交界已封。由警總至銅鑼灣鵝頸橋，謝斐道每個路口有10至30名防暴警戒備。另外，告士打道停泊多輛衝鋒車、載着警員的私家車及小型貨車。

【14:43】民陣召集人岑子杰於遊行起步前接受訪問，對於警方較早前在波斯富街舉黑旗，他表示早前與警方高層開會時對方曾承諾會克制，民陣會盡力確保遊行能和平進行。

【14:25】科大生周梓樂逝世一個月，有遊行參加者於維園草坪為周梓樂及反修例運動中死傷者默哀1分鐘。

【14:20】銅鑼灣波斯富街一帶有數十名示威者指罵警員，防暴警舉黑旗警告。

【14:00】金鐘政府總部外，海富中心天橋及通往立法會天橋均有防暴警戒備，當中包括約10名懲教署特別任務警察。政總及立法會外設有高身水馬。鄰近商場如金鐘太古廣場（Pacific Place）、統一中心等現時照常營業，但保安人手明顯增多。

【14:21】日本人盼親睹港示威 稱害怕香港警察

來自日本的勝部在維園高舉日本旗，他不諳英語及中文，受訪時與記者用網上即時翻譯器及簡單日文對談。他說，香港的問題是世界的問題，全世界的人都要一同面對。他表示，昨日到達香港，參加完遊行後明日便回國，他有感日本電視台「向中國傾斜」，故在YouTube看了很多香港示威片段，希望可親眼看一次香港的示威。他稱，因言語不通感擔心，尤其害怕香港警察。

【13:40】下午約1時半，港鐵銅鑼灣站近維園出入口已擠滿人群，部分人從行人路走出記利佐治街進入維園。

另外，以往多次遊行集會警方均會在港鐵香港站、中環站及銅鑼灣站內外佈防。記者下午1時許到現場觀察，暫未見警方在車站內佈防。