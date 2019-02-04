O記搜港九11地點　檢手槍子彈拘11人　疑今午遊行用槍製造混亂嫁禍警員 (13:21)

8男3女被捕人年齡介乎20歲至63歲，分別報稱無業、學生、工人等，他們涉嫌於10月20日參與非法集結，以及涉嫌管有危險品及違禁武器。

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華指，情報顯示，一個曾參與10月20日旺角非法集結、並以大量汽油彈攻擊旺角警署的激進團伙，計劃於今午民陣遊行中使用槍械，以製造混亂及射擊警員，並嫁禍警員傷及途人。

警方清晨派出75人，突擊搜查全港九11個目標地點，並於天后炮台山道一單位內，發現一把9mm半自動手槍、105粒子彈、5個彈盒，以及3把匕首及軍刀。李桂華稱，行動中檢獲的槍械及子彈均有良好性能，而5個彈盒中，有3個已上滿子彈。

警員另於荃灣柴灣角一工廈單位內，檢獲爆竹、煙花、9支伸縮警棍、4支胡椒噴霧，相信該批煙花及爆竹是用作射入警署。警方又在灣仔克街一單位發現2件避彈衣，警方相信該單位為行動集合點。

李桂華指，根據其紀錄，今次為警方首次於反修例示威運動中檢獲真槍，警方對事件表示緊張。李桂華亦表示，今午遊行的風險評估交由其他同事進行，現時拘捕行動仍在進行中。