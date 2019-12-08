天氣凍易感冒　中醫建議6種紅色食物　助行氣活血強心暖身 (11:15)

1.杞子（枸杞子）

好處：養肝明目，補血

建議用量：每日10-15粒

注意事項：需要剪碎或煮到軟腍，否則腸胃不能消化，會直接排出體外；進食過量則會滯脹。

2.紅肉（如牛、羊、豬）

好處：紅肉如牛、羊、豬肉含豐富鐵質；具補血強心，提升陽氣效用，令身體不容易怕冷。

建議用量：每日4両

注意事項：若吃過量會心火盛，喉嚨痛，口乾，腸胃滯脹

3.辣椒

好處：醒胃，驅寒，暖身，去食物的腥味

建議用量：一般人吃到微微出汗即止

注意事項：吃過量會傷肺，咳嗽

4.蘋果

好處：生津止咳

建議用量：中型蘋果每日可吃2-3個

注意事項：食過量會滯脹

5.番茄

好處：茄紅素有助預防前列腺疾病；花青素，具抗氧化作用，預防心血管病。

建議用量：每日4両（約1個中型番茄）

注意事項：食過量或致腹瀉

6.紅蘿蔔

好處：含豐富胡蘿蔔素，具抗氧化作用

建議用量：每日4両（視乎個人體質調節食量）

注意事項：有些人較難分解胡蘿蔔素，如出現臉黃和小便黃的情況，便是食用過量的徵兆。中醫認為紅蘿蔔偏涼，建議熟食。

林冠傑補充，「春夏補陽，秋冬養陰」，補陽要吃紅色食物，養陰要吃黑色食物，冬天亦要多吃黑色的補腎食物，達至陰陽協調，紅黑平衡，心腎平和。

文：黃詠賢

寒冷天氣 養生貼士：

中醫教路：冬天忌過度保暖出大汗 肉桂生薑檸檬水驅寒暖胃

中醫教養生：多曬太陽壯陽氣 飲食重補腎 栗子核桃湯養胃溫肺

中醫焗茶：桑椹子薑蜜茶 潤燥驅風

多吃黑色食物養腎 茼蒿芥蘭助暖胃

【有片示範】冬天手臂易痺痛？中醫教路：通絡手操·按摩2穴位助紓緩

二十四節氣養生系列：link.mingpao.com/51614.htm