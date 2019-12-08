天氣凍易感冒　中醫建議6種紅色食物　助行氣活血強心暖身 (11:15)

本港連日來天氣寒冷，天文台提醒市民注意保暖。香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所客座副教授林冠傑提醒，冬天若「心火弱」（稱為心陽虛，症狀有心悸、自汗、疲倦、四肢不溫、面色蒼白等），容易染上風寒感冒。中醫認為，部分紅色食物有益血管，有助行氣活血；血行暢通，就能行氣強心，有助暖身。他建議可適量進食以下6種紅色食物：
1.杞子（枸杞子）
好處：養肝明目，補血
建議用量：每日10-15粒
注意事項：需要剪碎或煮到軟腍，否則腸胃不能消化，會直接排出體外；進食過量則會滯脹。
2.紅肉（如牛、羊、豬）
好處：紅肉如牛、羊、豬肉含豐富鐵質；具補血強心，提升陽氣效用，令身體不容易怕冷。
建議用量：每日4両
注意事項：若吃過量會心火盛，喉嚨痛，口乾，腸胃滯脹
3.辣椒
好處：醒胃，驅寒，暖身，去食物的腥味
建議用量：一般人吃到微微出汗即止
注意事項：吃過量會傷肺，咳嗽
4.蘋果
好處：生津止咳
建議用量：中型蘋果每日可吃2-3個
注意事項：食過量會滯脹
5.番茄
好處：茄紅素有助預防前列腺疾病；花青素，具抗氧化作用，預防心血管病。
建議用量：每日4両（約1個中型番茄）
注意事項：食過量或致腹瀉
6.紅蘿蔔
好處：含豐富胡蘿蔔素，具抗氧化作用
建議用量：每日4両（視乎個人體質調節食量）
注意事項：有些人較難分解胡蘿蔔素，如出現臉黃和小便黃的情況，便是食用過量的徵兆。中醫認為紅蘿蔔偏涼，建議熟食。
林冠傑補充，「春夏補陽，秋冬養陰」，補陽要吃紅色食物，養陰要吃黑色食物，冬天亦要多吃黑色的補腎食物，達至陰陽協調，紅黑平衡，心腎平和。
文：黃詠賢
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