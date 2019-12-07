內地攝影師來港為港警拍婚照　遭質疑違入境規例做黑工 (19:04)

【18:41】反修例運動持續，早前婚禮業界發表聲明，表明在政府成立獨立調查委員會前，不會接任警務人員的任何喜慶節目預約，數以百計攝影師及化妝師參與。昨（6日）有內地傳媒報道，有內地攝影師得知事件後，本月初來港為警員免費拍攝婚禮，大批網民質疑攝影師「公然做黑工」。本報正向入境處查詢涉事內地攝影師的行為，有否違反本港《入境規例》。

江蘇省廣播電視總台「荔枝新聞」報道，內地攝影師賀丰與3名同事本月初來港，免費為香港警察「凱文」與其妻「心怡」拍攝婚禮。賀丰受訪時稱，「凱文」夫婦「都很愛國」，且對他與同事「真的是千恩萬謝」，「新郎代表他們警署上上下下所有人去感謝我」；又說相信會來港為港警拍攝婚禮的「絕對不止我一個人」。

報道稱，來港為警察拍攝的內地攝影師遇上「香港暴徒」叫囂、被質疑非法入境打工時，回應稱自己「有請柬，是客人身分」。

有本港婚禮雜誌在facebook轉載有關報道，指出根據本港《入境規例》第2(1)條，任何人若以訪客身分入境香港，「該人不得接受有薪或無薪的僱傭工作」。不少網民留言質疑涉事內地攝影師違反逗留條例，「公然做黑工」。本報正向入境處查詢涉事攝影師有否獲發工作簽證，以及其自稱婚禮「客人」是否可當作豁免《入境規例》有關訪客工作規管的理由等。

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